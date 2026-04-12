Мировая война уже здесь: NYT о том, почему Украина и Иран стали театрами одного глобального конфликта

Больше не отдельные конфликты: как войны в Украине и Иране слились в единый глобальный фронт

Пока администрация Трампа пытается удержать хрупкое перемирие на Ближнем Востоке, аналитики предупреждают: события в Иране и Украине больше не являются двумя отдельными войнами, а напоминают мировую войну.

Об этом пишет The New York Times.

В издании отмечают, что за последние два года было больше войн, чем в любые годы с момента окончания Второй мировой войны.

«Наступила новая норма роста конфликтов. Сейчас когда война в Украине затягивается, а война Америки и Израиля против Ирана приостановлена из-за хрупкого прекращения огня, мы наблюдаем возвращение на мировую арену еще одного нежелательного явления: мировой войны», — пишет NYT.

В издании отмечают, что два больших конфликта на разных континентах — в Иране и Украине — стали театрами стратегического соперничества между великими государствами. Динамика каждой войны оказала прямое влияние на динамику другой, и обе вовлекли в борьбу вспомогательные государства.

Совместное и отличное в войнах Путина и Трампа

Россия и Соединенные Штаты начали войну по разным причинам. Путин стремился расширить свои территориальные владения. Цели Соединенных Штатов в войне против Ирана были разными, но президент Трамп постоянно заявлял, что Ирану нельзя разрешить получить ядерное оружие. Израиль, партнер Америки в войне, разделяет эту цель, но имеет свои политические цели, что может полностью сорвать прекращение огня.

Тем не менее, и Путин, и Трамп считали, что успех будет легким и что их цель оправдывает практически любой уровень насилия, даже если это нарушает пределы международного права, отмечают в NYT.

Войны в Украине и Иране стали выражением продолжающейся конкуренции великих держав. В обоих театрах военных действий Россия и Соединенные Штаты поддерживали противников друг друга. Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие, разведывательные данные и планирование Украины в ее борьбе против России, и, как сообщалось, Россия делает то же для Ирана, предоставляя информацию о целевом назначении и картах позиций американских военных, а также отправляя беспилотники в Тегеран.

Хотя Соединенные Штаты и Россия напрямую не стреляют по порядку, государства фактически зарядили и навели «пушки», из которых стреляли другие.

Влияние войн в Иране и Украине одна на другую

Каждая война влияла на другую. Шок мировых цен на нефть, вызванный закрытием Ираном Ормузского пролива, стал финансовым грандиозом для России, как в виде более высоких цен на собственную нефть, так и из-за ослабления санкций на эту нефть администрацией Трампа, отчаянно стремящейся снизить мировые цены.

Поскольку внимание и ресурсы перенаправляются в Иран, Россия начала весеннее наступление.

Тем временем Украина предложила Соединенным Штатам и арабским странам опыт в сфере защиты от беспилотников, который она приобрела в борьбе против России.

Оба конфликта привлекли другие страны. В Украине военные усилия России уже давно стали возможны благодаря экономической и технической поддержке Китая, прямым человеческим ресурсам со стороны Северной Кореи и беспилотникам со стороны Ирана. Европейские союзники играют все более важную роль в вооружении Украины.

Историческая аналогия

В Первой и Второй мировых войнах участвовали миллионы солдат из великих держав, непосредственно воевавших друг с другом, что привело к миллионам смертей. Но не все мировые войны будут похожи на эти два катастрофических конфликта. На самом деле эти события даже не были первой или второй мировыми войнами.

Семилетняя война середины XVIII века и Наполеоновские войны начала XIX века также были глобальными битвами, состоявшими из отдельных войн, происходивших на разных континентах, в которых участвовали великие государства, непосредственно воевавшие, или координировавшие свои действия между конфликтами.

Семилетняя война 1756–1763 годов поучительна для понимания значения мировой войны в ее нынешнем виде. Война велась преимущественно в Европе, с одной стороны — Британия и Пруссия, а с другой — Франция и Австрия. Поскольку Великобритания и Франция владели мировыми империями, битвы распространялись на несколько континентов. Это также было время, когда страны начали использовать военную силу для утверждения своего национального могущества.

Некоторые утверждают, что Холодная война была мировой войной. Безусловно, представление о том, что Холодная война была холодной, ошибочно: это был период интенсивных конфликтов, коснувшихся многих частей земного шара. Но конфликтам Холодной войны не хватало взаимосвязанности и одновременности, которые демонстрировались в Европе и на Ближнем Востоке.

И, что важно, сверхдержавы в это время проявляли осторожность по использованию военной силы, в значительной степени из-за накапливаемых ими ядерных арсеналов. Сегодня и Путин, и Трамп демонстрируют более легкомысленный подход к использованию военных для достижения своих целей — и большее безразличие к последствиям, как экономическим, так и социальным.

Почему важно рассматривать войны в Иране и Украине как часть глобальной войны

Наблюдение за тем, как связаны войны, показывает необходимость для мировых лидеров мыслить глобально в условиях формирующегося многополярного мира, где государства соревнуются за контроль над регионами или сферами влияния.

Конфликт в одном регионе почти наверняка перевернется на другой. Ресурсы, выделенные на одну борьбу, могут означать меньше ресурсов для другой, подрывая усилия по сдерживанию угрозы или помощи нуждающемуся союзнику. Непризнание глобального масштаба вопросов безопасности — именно то, как государства могут оказаться в ситуации, когда ограниченная война по собственному выбору превращается в мировую войну, которую они не планировали.

Ранее британский полковник заявил, от кого зависит начало Третьей мировой войны.