Мировой газовый кризис: Катар объявил форс-мажор и полностью остановил производство СПГ из-за атак Ирана

QatarEnergy остановила производство СПГ / Иллюстративное изображение

Государственная энергетическая компания QatarEnergy официально объявила о форс-мажоре и полной остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) после иранских атак . Ожидается, что для возобновления нормальной работы предприятий потребуется минимум месяц.

Об этом пишет Reuters.

Атаки Ирана и остановка заводов

Истинной причиной столь беспрецедентного шага стала военная эскалация на Ближнем Востоке. Как сообщает Al Arabiya, иранские беспилотники атаковали два главных производственных центра QatarEnergy — индустриальный город Рас-Лаффан и комплекс Месаид.

Из-за угрозы безопасности Катар остановил не только сжигание газа, но и производство сопутствующих товаров, в том числе карбамида, полимеров, метанола и алюминия, пишет Doha News со ссылкой на заявление компании QatarEnergy. По предварительным оценкам, только на повторный запуск газовых заводов понадобится около двух недель, и еще столько же для выхода на полную мощность.

Ценовой шок и заблокированные танкеры

Остановка мощностей крупнейшего экспортера СПГ в мире вызвала мгновенную панику на энергетических рынках.

"Цены на газ в Европе выросли на 52 процента после иранского удара по Рас-Лаффану, что стало самым большим скачком цен с момента вторжения России в Украину в 2022 году", - отмечает The National News.

Ситуацию критически усложняет транспортная блокада. Со ссылкой на данные The Indian Express, из-за боевых действий в Ормузском проливе транзит судов фактически остановился. Даже уже загруженные танкеры, такие как Disha, Raahi и Aseem, не могут безопасно покинуть Персидский залив и доставить топливо покупателям.

Критический удар по экономике Индии

Больше всего от катарского форс-мажора пострадала Индия, для которой Катар обеспечивает около 40% всего импорта СПГ. Как сообщает The Times of India, самый крупный индийский импортер Petronet LNG вслед за Катаром также был вынужден объявить форс-мажор для своих внутренних партнеров.

Это уже привело к тому, что поставки газа для индийских промышленных предприятий были экстренно сокращены на 10-40%. На фоне этих новостей акции ключевых газораспределительных компаний Индии рухнули почти на 12%. Спотовые цены на сжиженный газ на азиатском рынке также быстро взлетели до 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Напомним, доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач накануне заявил, что блокирование Ираном Ормузского пролива может повлиять на нефтяной рынок и спровоцировать повышение цен. Однако, по его мнению, масштабных глобальных последствий не стоит ожидать.