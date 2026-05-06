Еще в воскресенье, 3 мая, Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода», которая должна была обеспечить сопровождение судов «нейтральных стран», обратившихся за помощью к Соединенным Штатам, заблокированных в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что для конвоирования привлечет эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многопрофильные беспилотные платформы и 15 тысяч военных. Операция должна была начаться в понедельник утром, 4 мая. Позже в тот же день Трамп заявил, что Иран будет сметен с лица земли, если помешает реализации «Проекта Свобода».

Но уже во вторник, 5 мая, Трамп заявил о временной приостановке операции по просьбе Пакистана и других стран, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам на заключение мирного соглашения. Американская блокада иранских портов в это время будет сохраняться. Напомним, что на прошлой неделе через пакистанских посредников Тегеран передал Вашингтону обновленные предложения по соглашению о возможном урегулировании войны, предусматривающие вывод американских войск с приграничных территорий Ирана, прекращение всех боевых действий, включая операцию Израиля в Ливане, а также прекращение морской блокады иранских портов.

Ключевое требование американцев — сворачивание ядерной программы Ирана вообще не входит в обновленное предложение. В обмен на все это Тегеран якобы обещал разблокировать Ормузский пролив. Но уже во вторник, 5 мая, Иран сообщил о введении нового механизма прохождения через пролив: все суда должны официально заранее сообщить об этом Тегерану и получить разрешение. Еще ранее стало известно, что власти Ирана планируют принять закон, согласно которому суда «враждебных стран» (вероятно, США и их союзников) должны будут заплатить репарации и пошлины за прохождение Ормузского пролива.

Трамп уже отверг новые предложения Ирана. Между тем, стоимость нефти марки Brent уже почти два месяца превышает $100 за баррель.

У Трампа нет выхода: будет ли соглашение с Ираном

По информации Axios, администрация Трампа считает, что близится к соглашению с Ираном — заключению меморандума о взаимопонимании на одну страницу, который будет содержать 14 пунктов и должен положить конец войне и установить рамки для дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана. Вашингтон ожидает ответа Тегерана в течение следующих 48 часов. Договоренность будет предусматривать мораторий на обогащение Ираном урана, отмену Соединенными Штатами санкций и возвращение замороженных иранских миллиардов и разблокирование Ормузского пролива.

Наверное, совсем не так выглядели начальные цели очередной войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года. Однако сейчас у администрации Трампа нет другого выхода, кроме как соглашаться на невыгодные для себя условия перемирия. Хотя публично Марко Рубио и заявляет, что США достигли целей наступательной фазы войны против Ирана и переходят к новой —разблокированию Ормузского пролива.

«Цель здесь достаточно проста — создать транзитную зону, защищенную пузырем — военно-морскими и воздушными силами США. А потом разрешить кораблям, которые хотят двигаться, пройти через него и добраться до рынка, чтобы начать повышать уверенность в возможности это сделать», — добавил Рубио.

Иран блокирует Ормузский пролив уже более двух месяцев. ТСН.ua писал, что это ключевой коридор, соединяющий Персидский залив с океаном. Через него проходят более 20% мировых поставок нефти и газа. И хотя крупнейшие страны-экспортеры энергоносителей по этому маршруту — Китай, Индия, Южная Корея и Япония, война в Иране, которая распространилась на страны Персидского залива (на которые приходится треть мировой добычи нефти и около 20% добычи газа), спровоцировала мировой энергетический кризис. С конца февраля мировые цены на нефть выросли с $70 до более чем $100 за баррель. 30 апреля Brent даже подскочил к четырехлетнему максимуму в $126,41.

Цены на горючее на американских заправках выросли с $2,9 до $4,5 за галлон (3,7 л). В Калифорнии и Вашингтоне — до $5.80-$6.00. А именно это едва ли не самый главный индикатор для американских избирателей. В ноябре этого года на промежуточных выборах в Конгресс будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей. Как пишет Washington Post, юридические консультанты Белого дома уже готовят администрацию Трампа работать с оппозиционным Конгрессом, который после выборов может оказаться под контролем демократов из-за обвала рейтинга Трампа и республиканцев на фоне войны в Иране и экономических проблем в стране.

Стоимость горючего в странах-членах ЕС выросла еще больше, иногда даже на 35%. За два месяца, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, из-за роста цен Евросоюз переплатил за энергоносители $28 млрд. Больше всего пострадали Италия и Германия. Однако это лишь прямые потери, не учитывающие инфляцию, падение объема инвестиций и т.д. Цены на горючее на украинских заправках выросли еще больше: от 40% на бензин, до 70-80% на дизель и газ. И даже если цены на нефть будут ниже $100, стремительного падения стоимости горючего на украинских заправках эксперты не прогнозируют.

Поток нефтедолларов: кто заработал сверхдоходы

Авиакомпании тоже бьют тревогу. Около 40% мировых поставок авиационного горючего заблокировано в Ормузском проливе. Европейские перевозчики очень зависят от поставок из Катара, ОАЭ и Кувейта. По состоянию на конец апреля, по официальным сообщениям, в Европе оставалось горючего всего на 6 недель. Так что без разблокирования пролива в июне авиасообщение в ЕС может вообще остановиться.

Экономисты Группы Всемирного банка прогнозируют среднюю цену на нефть марки Brent в 2026 году на уровне $86 за баррель.

«Прогноз предполагает, что наиболее острые перебои закончатся в мае, а судоходство через Ормузский пролив постепенно вернется к довоенному уровню до конца 2026 года. Цены на удобрения поднимутся на 31% в 2026 году. Доступность удобрений упадет до худшего с 2022 года уровня, что приведет к падению доходов фермеров и угрожает будущим урожаям. Самые бедные люди, тратящие наибольшую долю своего дохода на еду и топливо, пострадают больше всего, как и развивающиеся страны», — добавляют экономисты Группы Всемирного банка.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, Ормузский пролив — это путь для транзитного прохода. Он почти полностью находится в территориальных водах Омана, Ирана и ОАЭ. Однако ни Тегеран, ни Вашингтон не ратифицировали и не подписали Конвенцию. Поэтому морское право по Ормузскому проливу они трактуют каждый по-своему. В среду, 6 мая, Тегеран заявил, что после приостановки Трампом операции «Проект Свобода» безопасное прохождение через Ормузский пролив возможно в рамках новых процедур. Однако, что это значит, в Иране не уточнили.

Как ни странно, от мирового энергетического кризиса больше всего зарабатывают именно американские нефтедобывающие компании, а также Норвегия, поставляющая свой газ в Британию и ЕС, которые потеряли газ из Катара. Вместе с этим, прямые военные расходы США, рост стоимости горючего и инфляционное давление не просто нивелируют сверхдоходы американских нефтяников, а превышают их в несколько раз. То же касается и Норвегии, где одни из самых высоких розничных цен на топливо.

По данным Международного энергетического агентства, только за март этого года на экспорте нефти и нефтепродуктов Россия заработала $19 млрд. В целом за март-апрель на экспорте энергоносителей Москва заработала около $33 млрд (в которые входят около $15 млрд доходов, вызванных войной на Ближнем Востоке). Это стало возможным из-за мирового роста цен и ослабления США санкций против российской нефти. Поэтому, а также из-за блокирования Ираном Ормузского пролива, Япония и Южная Корея впервые с 2022 года начали закупки российской нефти и нефтепродуктов.

Еще в середине апреля Владимир Зеленский заявлял, что «каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну», которые прямо конвертируются в новые удары по Украине. Европейские лидеры также указывали администрации Трампа на ошибочность ослабления санкционного давления на Россию. Однако Вашингтон делает вид, что этого не слышит, обижаясь на европейских союзников по НАТО из-за отказа присоединиться к войне против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. Пентагон даже заявил о выводе из Германии 5 тысяч американского контингента.

Поэтому Силы обороны Украины самостоятельно уменьшают возможности России по экспорту своих энергоносителей. Из-за «кинетических» санкций — ударов по ключевым российским портам и НПЗ — экспорт российской нефти в апреле сократился почти на 17%.

