Мировой порядок без "доминирования США": в МИД России существует план по ослаблению Вашингтона — WP

Документ, который цитирует издание, является четким свидетельством того, что Кремль связывает последствия вторжения со своей способностью навязывать волю в глобальном масштабе.

Согласно секретному документу Министерства иностранных дел России там разрабатывают планы ослабления своих западных противников, в том числе США, и использовать войну в Украине для создания мирового порядка, свободного от "американского доминирования".

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В тайном приложении к публичной "Концепции внешней политики Российской Федерации" министерство призывает к "наступательной информационной кампании" и другим мерам, охватывающим "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы" против "коалиции недружественных стран" во главе с США .

"Мы должны продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами", — говорится в документе.

Этот документ получило издание The Washington Post от европейской разведывательной службы.

Также в документе отмечается важность создания механизма поиска "уязвимых точек их внешней и внутренней политики с целью выработки практических шагов по ослаблению оппонентов России".

Россия стремится подорвать поддержку Украины со стороны Запада и дезорганизовать внутреннюю политику США и европейских стран с помощью пропагандистских кампаний в поддержку их изоляционистских и экстремистских сил.

Москва также стремится перекроить геополитику, сближаясь с Китаем, Ираном и Северной Кореей, чтобы изменить нынешний баланс сил.

В секретном приложении, созданном в апреле 2023 года, говорится, что США возглавляют коалицию "недружественных стран", направленную на ослабление России, поскольку Москва является "угрозой для западной глобальной гегемонии". В документе отмечается, что исход войны России против Украины "в значительной степени будет определять контуры будущего мирового порядка".

Так называемая "Концепция внешней политики Российской Федерации", опубликованная 31 марта 2023 года и утвержденная диктатором России Владимиром Путиным, использует мягкий дипломатический язык для призывов к "демократизации международных отношений", "суверенному равенству" и укреплению позиций России на мировой арене. .

Между тем, в законопроекте по американской помощи Украине, который спикер Палаты представителей США Майк Джонсон должен предложить принять 20 апреля, кроме финансовой поддержки на 61 млрд долларов, содержится и предложение передать ракетные комплексы большой дальности (ATACMS).

Читайте также: