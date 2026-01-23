Мировые государства готовятся к войне в космосе: эксперты предупреждают о новой опасности

Ракеты в космосе / © Getty Images

Будущие войны будут вестись не только на земле, но и среди звезд в космосе. Пока ведущие государства мира наращивают космическое вооружение, эксперты предупреждают: под угрозой может оказаться повседневная жизнь каждого человека.

Об этом говорится в материале аналитического издания Axios.

Война в космосе уже стала реальностью

Подготовка к боевым действиям за пределами атмосферы — это не сценарий будущего, а происходящие сегодня процессы. Признаки космической гонки заметны повсюду: от бешеной интенсивности запусков спутников до опасных маневров китайских аппаратов и сообщений о разработке Россией ядерного оружия для космоса.

Пентагон, в свою очередь, активно возрождает идеи «Звездных войн» в новом формате.

«Граница между рутинной деятельностью и вредным поведением в космосе становится все тоньше. У Космоса нет национальных границ, поэтому это глобальный вызов», — отметила Сюзанна Гейк, вице-президент оборонной компании Vantor.

Кейс Венесуэлы: как Космическое командование США ведет войну

Военное значение космоса подтвердилось во время операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро (сделка Absolute Resolve). Именно Космическое командование США помогло проложить путь для войск к обесточенному Каракасу.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечают: в современной войне (будь то Украина, Израиль или Иран) первоочередной задачей является «выбить глаза и уши» врага — его средства связи и спутниковую разведку.

Амбиции Трампа: «Золотой купол» и доминирование

Администрация Дональда Трампа демонстрирует решительный настрой на милитаризацию космоса. Среди ключевых шагов Вашингтона:

Создание Космических сил США , уже открыто говорящих о размещении оружия на орбите.

Проект «Золотой купол» стоимостью 175 млрд долларов .

Развертывание ядерных реакторов на Луне и перенос штаб-квартиры SPACECOM в Алабаму.

Активное привлечение Илона Маска и частного сектора (контракты на сумму до 151 млрд долларов).

Почему это угрожает каждому

Космос — это не только о ракетах, но и о вашем повседневном быту. Прогноз погоды, GPS-навигация к работе, финансовые транзакции и мобильная связь — все это зависит от спутников.

Международный комитет Красного Креста предупреждает: если спутниковые системы будут выведены из строя во время боевых действий, то последствия для гражданского населения будут катастрофическими.

«Люди не осознают, насколько опасна их жизнь, если спутники просто погаснут. Мы не должны забывать о гуманитарных последствиях космической войны», — отмечают правозащитники.

