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Мировые лидеры откажутся делать общее фото на саммите G20 из-за присутствия Лаврова — СМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Мировые лидеры откажутся делать общее фото на саммите G20 из-за присутствия Лаврова — СМИ

Фото: Associated Press

Мир намерен бойкотировать российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15 ноября на Бали.

Мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на Бали на следующей неделе. Это связано с "массовым дискомфортом из-за присутствия России на саммите".

Об этом пишет издание The Guardian.

Традиционно мировые лидеры собираются вместе для первой фотографии в начале саммитов. Во время этого развивается динамика мероприятия, представители стран приветствуют друг друга я и разговаривают. Однако в этот раз на саммите, организованном Индонезией на 15 ноября, фотографий не будет, несмотря на то, что лично президент России Владимир Путин не будет присутствовать.

Вместо себя российский диктатор отправит своего зама, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На предыдущих саммитах он устроил настоящие драматические сцены: Лавров заявил, что вторжение России в Украину не является причиной глобального кризиса голода, а санкции, направленные на изоляцию России, "равнозначны объявления войны". После этого российский министр иностранных дел покинул встречу.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что не планирует взаимодействовать с главой российского МИД Сергеем Лавровым, который примет участие в саммите G20.

Впоследствии подобную позицию поддержали Европейский Союз и Великобритания. Они намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который состоится на Бали.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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