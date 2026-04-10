- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Мировые лидеры тоже имеют чат в WhatsApp: Стармер рассказал, что там обсуждают
У мировых лидеров есть WhatsApp-группа для обсуждения войны в Украине, рассказал премьер Британии.
Мировые лидеры используют WhatsApp-группы для обсуждения разных вопросов, в частности, войны в Украине.
Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в подкасте Talking Politics на телеканале ITV News.
Стармер признался, что «не является поклонником WhatsApp», но вынужден им пользоваться, потому что мировые лидеры создали чат в этом меенджере для решения различных проблем. В частности, для обсуждения ситуации в Украине.
«Есть много WhatsApp-групп разных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp. Потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и нескончаемых переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для разных форматов, особенно по вопросам типа Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом», — сказал Стармер.
Также премьера спросили, кто из лидеров больше всего любит WhatsApp.
«Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора», — сказал Стармер.
Напомним, что в России власти ограничивают работу Telegram и WhatsApp и блокируют VPN-сервисы. По информации западных СМИ, в России растет общественное недовольство из-за масштабных ограничений работы интернета.