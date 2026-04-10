Мировые лидеры тоже имеют чат в WhatsApp: Стармер рассказал, что там обсуждают

Судьбоносные решения в WhatsApp: где мировые лидеры действительно обсуждают войну в Украине / © Associated Press

Реклама

Мировые лидеры используют WhatsApp-группы для обсуждения разных вопросов, в частности, войны в Украине.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в подкасте Talking Politics на телеканале ITV News.

Стармер признался, что «не является поклонником WhatsApp», но вынужден им пользоваться, потому что мировые лидеры создали чат в этом меенджере для решения различных проблем. В частности, для обсуждения ситуации в Украине.

Реклама

«Есть много WhatsApp-групп разных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp. Потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и нескончаемых переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для разных форматов, особенно по вопросам типа Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом», — сказал Стармер.

Также премьера спросили, кто из лидеров больше всего любит WhatsApp.

«Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора», — сказал Стармер.

Напомним, что в России власти ограничивают работу Telegram и WhatsApp и блокируют VPN-сервисы. По информации западных СМИ, в России растет общественное недовольство из-за масштабных ограничений работы интернета.