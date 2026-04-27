Мировые цены на фисташки взлетели до максимума почти за 10 лет: что известно

Цены на фисташки достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за перебоев со снабжением Ирана и роста спроса. На этом фоне новые игроки, в частности, Южно-Африканская Республика, наращивают производство.

Цены на фисташки бьют рекорд — в чем причина

Мировые цены на фисташки стремительно выросли из-за перебоев с экспортом из Ирана — одного из ключевых производителей этой продукции. Ограниченное предложение на рынке повлекло за собой резкий скачок стоимости орехов, широко используемых в пищевой промышленности.

Дополнительно ситуацию усилил высокий спрос, в частности из-за популярности ставших вирусными в соцсетях десертов с фисташковой начинкой. Это заставило импортеров искать альтернативные источники поставок по всему миру.

На этом фоне Южная Африка активизирует развитие производства. Компания Karoo Pistachios планирует увеличить объемы с нынешних около 20 тонн до потенциальных 60 тысяч тонн в течение следующего десятилетия, что может существенно изменить баланс на мировом рынке.

Регион Кару располагает благоприятным климатом для выращивания фисташек, однако масштабирование отрасли требует значительных инвестиций и стабильных урожаев. Производители рассматривают это направление как стратегически перспективное для развития агросектора и создания новых рабочих мест.

