Миру грозит голод, если Россия не разблокирует порты Украины – ООН

ООН предупреждает, что блокирование Россией украинских портов в Черном море приведет к серьезному продовольственному кризису в мире.

Блокада российскими оккупантами украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности.

Об этом пишет New York Times.

Украинские хранилища переполнены зерном, которое за обычный год помогает прокормить 400 миллионов человек во всем мире. Но цепочка поставок была нарушена войной, порты не могут нормально работать в центре зоны боевых действий.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли рассказал, что глобальные поставки продовольствия оказались под угрозой, поскольку заблокированы украинские порты Одесса, Черноморск и Николаев.

Бизли сообщил, что говорил по телефону и письменно излагал свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из них.

"Мы не добились никакого прогресса. Вот здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира. Потому что весь мир заплатит цену, если мы не откроем порты", — сказал директор Всемирной продовольственной. программы ООН.

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По его словам, около 45 миллионов человек в 38 странах оказались на пороге голода из-за войн, засухи и пандемии Covid-19. Воздействие войны в Украине на цены на продовольствие, топливо и транспортные расходы, похоже, приведет к увеличению этого количества и ограничит возможности ООН помочь им.

Представитель ООН предупредил, что на мировом продовольственном рынке наблюдается дефицит и последующий резкий рост цен на продукты питания означал бы катастрофу для бедных стран.

Дэвид Бизли объяснил, что украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире. Но для этого необходимо, что война прекратилась немедленно, и южные порты и черноморские морские пути были открыты.

Также Бизли призвал предоставить доступ доставки еды около 1 миллиона украинцев, которые находятся в ловушке в оккупированных регионах, отрезанных российскими войсками.

Он привел слова украинцев: "У нас есть еда, у нас есть деньги, дайте нам доступ (к людям на оккупированных территориях. — Ред.).

Ранее ООН предупредила, что до 1,7 млрд человек в 107 экономиках мира почувствуют кризис из-за войны в Украине.

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