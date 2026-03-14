Мир может столкнуться с новым продовольственным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Эксперты предупреждают, что сокращение производства и поставки удобрений уже влияет на глобальное производство продуктов питания.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным экспертов, иранские атаки привели к остановке производства мочевины — самого распространенного в мире азотного удобрения — на Ближнем Востоке. В то же время, дефицит природного газа заставил производителей удобрений в Южной Азии сократить производство.

Старшая экономистка Института удобрений Вероника Най заявила: «Если перебои будут продолжаться, это будет гораздо хуже, чем в 2022 году. Чем дольше продолжается конфликт, тем серьезнее становится ситуация».

За последние две недели примерно половина из 2,1 млн тонн обычно экспортируемой мочевины не смогла попасть на мировые рынки.

Почему Персидский залив — ключ к мировому рынку

Ближний Восток играет критическую роль в глобальных цепях поставок удобрений.

Через Ормузский пролив проходит примерно треть мирового экспорта мочевины, а также около 45% экспорта серы — ключевого компонента для производства фосфатных удобрений. Сейчас более 1,1 млн. тонн удобрений и сырья для их производства застряли в Персидском заливе.

Проблемы уже заставили некоторые предприятия прекратить работу. К примеру, катарская компания QAFCO остановила завод по производству мочевины мощностью 5,6 млн тонн в год.

В Южной Азии ситуация тоже сложная. Индия сократила использование газа на заводах удобрений примерно до 70% от нормального уровня. А в Пакистане и Бангладеш часть предприятий вообще приостановила производство.

Причем цены на мочевину уже выросли более чем на 40% от начала конфликта.

Аналитик компании CRU Крис Лоусон предупредил: «Мир может столкнуться с гораздо худшей ситуацией, чем в 2022 году». По его словам, глобальный рынок удобрений очень чувствителен к перебоям, поскольку лишь небольшая часть производимых удобрений торгуется на международном рынке.

Возможен ли рост голода в мире

Эксперты ООН также предупреждают о долгосрочных последствиях.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио заявил: «Даже временный рост цен на удобрения может оставить длительные шрамы на мировом производстве продуктов питания».

Ученый по пищевым системам Радж Патель добавил: «Все это означает, что в этом году голод в мире точно вырастет».

Более всего рискуют пострадать страны Южной Азии и некоторые регионы Африки, которые в значительной степени зависят от импорта удобрений.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, из-за фактической остановки работы ключевых портов и аэропортов Дубай оказался на грани продовольственного коллапса. По данным генерального директора международной логистической компании Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасов свежих продуктов в городе осталось всего на 10 дней. Поскольку ОАЭ критически зависят от импорта, жесткий дефицит продовольствия может наступить очень быстро.

Кстати, также на фоне эскалации конфликта в Объединенных Арабских Эмиратах фиксируют массовую эвакуацию иностранцев и местных жителей. Из-за поспешного выезда многие люди покидают своих домашних животных или обращаются к ветеринарам с просьбой усыпить даже здоровых любимцев.

Местные приюты и волонтерские организации сообщают о резком росте количества заброшенных собак и кошек. Центры передержки животных уже перегружены, а в соцсетях появляются многочисленные сообщения о животных, оставленных на улицах или у приютов.

Зоозащитники отмечают, что подобные ситуации нередко возникают в регионах, охватывающих войны или масштабные кризисы, когда люди, спасаясь от опасности, отказываются от домашних питомцев.