Миру грозит новая волна голода: 50 миллионов человек могут остаться без еды из-за Эль-Ниньо

Засуха (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Из-за быстрого формирования природного явления Эль-Ниньо до конца 2027 года еще около 50 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Об этом говорится в прогнозе Всемирной продовольственной программы ООН, пишет The Guardian.

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Даже при умеренном сценарии общее количество людей, испытывающих острую продовольственную нестабильность, может возрасти более чем на 20% — до 225 миллионов в 45 странах.

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Наибольшие последствия ожидают в Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне и на юге Африки. В Южной и Юго-Восточной Азии прогнозируется меньшее количество осадков, что может создать серьезные проблемы для сельского хозяйства.

Эль-Ниньо формируется раз в несколько лет в Тихом океане и влияет на температуру и распределение осадков в разных частях света. По некоторым моделям, нынешнее явление может стать самым мощным не менее 70 лет.

В сочетании с глобальным потеплением, оно также может способствовать установлению нового мирового температурного рекорда 2026 или 2027 года.

Последствия могут проявиться с опозданием

Во Всемирной продовольственной программе отметили, что продовольственный кризис может обостриться не сразу. Фермерам иногда требуется не один сезон, чтобы исчерпать урожай и запасы.

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В частности, на юге Африки основной сельскохозяйственный сезон продлится с октября 2026 года по март 2027-го. Самые серьезные последствия могут проявиться примерно через девять месяцев — в период нехватки продовольствия после сбора урожая.

По словам директора службы по климату и устойчивости ВПП Ричарда Чулартона, наибольшее влияние на регион ожидается в 2027-2028 годах.

В то же время, ситуацию частично могут смягчить запасы после благоприятного урожая предыдущего года. Однако продолжительная засуха в частях Африки и рост цен из-за войны на Ближнем Востоке уже усиливают давление на продовольственные системы.

Цены могут вырасти по всему миру

В ВПП предупредили, что последствия Эль-Ниньо могут выйти за пределы 45 стран, охваченных исследованием. Уменьшение урожая способно вызвать удорожание продуктов и проблемы с их доступностью в разных регионах.

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Важным фактором станут решения государств-экспортеров. В организации призвали не вводить масштабные ограничения на продажу продовольствия за границу, поскольку это может дополнительно подтолкнуть цены.

Для смягчения последствий КПН планирует использовать системы раннего предупреждения и превентивную помощь. На такие меры предусмотрели не менее 80 миллионов долларов.

В то же время специалисты признают, что прогнозирование усугубляет недостаток данных, поскольку часть программ по сбору информации сократили из-за недостаточного финансирования.

Напомним, по прогнозам ведущих метеорологов, уже к декабрю 2026 температура в центральной и восточной частях тропического Тихого океана может подняться на беспрецедентные девять градусов выше нормы. Этот аномальный нагрев воды спровоцирует масштабные засухи и разрушительные наводнения.

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