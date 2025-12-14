"Мисс Финляндия" лишена короны за расистскую фотографию: что она учудила — фото

Реклама

"Мисс Финляндия" была лишена своей короны за то, что сделала якобы расистский жест в сообщении в социальных сетях.

Об этом пишет NTK.

На фотографии Сара Дзафце растягивала пальцами глаза, придавая им косоглазую форму.

В подписи под фотографией говорилось «kiinalaisenkaa syömäs», примерно переводимое как «есть с китайцем».

Этот снимок сочли оскорбительным для азиатского народа. Его опубликовали в соцсети Jodel.

Сара Дзафце / © Jam Press

Сначала Сара утверждала, что она потирала виски и растягивала глаза из-за «сильной головной боли». Но впоследствии она извинилась за этот жест.

В результате бури расизма Сара была лишена титула "Мисс Финляндия" после того, как была коронована в сентябре.

Сара Дзафте / © Jam Press

Организация «Мисс Финляндия» заявила, что не терпит расизма и каких-либо форм дискриминационного поведения в своем заявлении.

© Jam Press

На следующий день организация извинилась за инцидент и объявила на пресс-конференции, что Сара лишена титула.

Сара извинилась за свои действия на пресс-конференции. Модель, родившаяся в городе Оулу, сказала: «Я очень извиняюсь перед всеми, кого оскорбила и зацепила своими действиями в социальных сетях».

Тара Лехтонен, занявшая в сентябре второе место, была коронована новой «Мисс Финляндия».

После того, как ее объявили новой "Мисс Финляндия", Тара пообещала максимально использовать свою возможность. Она сказала своим подписчикам в Instagram: «Сегодня я приняла титул «Мисс Финляндия 2025». Я обещаю носить этот титул с гордостью и большим уважением. Это совершенно исключительная ситуация, и тот факт, что моя роль «Мисс Финляндии» начинается в середине года, делает это путешествие другим, чем обычно. Хотя начало не традиционно, я сделаю все возможное, чтобы превратить это в возможность и выполнить свою задачу хорошо и с достоинством».

Тара Лехтонен / © Jam Press

