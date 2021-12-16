Конкурс "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико отменили за несколько часов до его начала: что произошло

Конкурс "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико отменили за несколько часов до его начала: что произошло

Конкурс "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико должен был стартовать уже сегодня, 16 декабря.

Конкурс "Мисс мира-2021", который должен был состояться в Пуэрто-Рико, отменили за 6 часов до его начала. Все потому, что несколько участниц заболели коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

От Украины на мировой конкурс уехала виннитчанка Александра Яремчук. Сначала у девушки были сложности с визой, поэтому конкурс был под угрозой срыва. С визой в конце концов сложилось, однако с конкурсом – нет.

Девушка записала видеообращение, в котором прокомментировала отмену конкурса. Яремчук признается, изрядно "расстроена, ведь девушек выпроваживают домой", вместе с их делегациями. Хотя все пробыли там месяц, готовясь.

Все же организаторы обещают провести конкурс в течение 90 дней.

Представительница Украины на "Мисс Мира" прокомментировала отмену конкурса красоты

Напомним, самая красивая украинка Яремчук рассказала, как готовится к международному конкурсу в Пуэрто-Рико

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