Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем из-за инцидента с российским истребителем

Полеты приостановлены, пока румынская сторона не заверит пограничников в безопасности полетов.

Миссия Frontex решила временно приостановить полеты над Черным морем из-за опасного инцидента, случившегося с российским самолетом Су-35.

Об этом информирует RMF FM.

Также читайте ВВС Германии и Британии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО

Сообщается, что полеты приостановлены до тех пор, пока румынская сторона не заверит пограничников в безопасности полетов. Командование операцией на Черном море осуществляют румыны.

Отметим, что в пятницу 5 мая российский истребитель Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий пограничной службе Польши. Он совершал плановый полет под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что "двухмоторный российский истребитель Су-35 влетел в определенную Румынией оперативную зону без какого-либо радиоконтакта, после чего совершил агрессивные и опасные маневры – три сближения с польским самолетом без безопасного расхождения".

После инцидента польский самолет испытал серьезную турбулентность. Экипаж польского временно потерял контроль над самолетом, из-за чего он начал падать.

Также российский истребитель пролетел прямо перед носом польского самолета, пересек его траекторию полета на опасном расстоянии. По оценке экипажа самолета она составляла около 5 метров.

После этого инцидента НАТО пришлось поднимать свою боевую авиацию в воздух, чтобы установить контроль над ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что российский истребитель создал аварийную ситуацию с польским самолетом над Черным морем.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны Украины высмеяли уничтожение россиянами памятника в Волчанске, который был издан за самолет НАТО.

Читайте также: