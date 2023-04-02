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Митинговали по всей стране: сотни тысяч израильтян вышли на демонстрации против судебной реформы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Митинговали по всей стране: сотни тысяч израильтян вышли на демонстрации против судебной реформы

Масштабные протесты прошли в Израиле / Фото: Associated Press

Люди протестовали в около 150 городах.

В субботу, 1 апреля, израильтяне снова вышли на масштабные демонстрации против введения судебной реформы, предложенной правительством Беньямина Нетаньяху. Несмотря на то, что в начале недели власти приостановили путь к реформированию, люди снова протестовали, сообщает Associated Press.

Самый большой митинг состоялся в центре Тель-Авива. Граждане вышли в центр столицы с флагами и баннерами 13-ю неделю подряд. В общей сложности протестовали в около 150 городах. По данным организаторов, по всей стране зафиксировали около полумиллиона митингующих. Среди них — 175 тысяч в Тель-Авиве и десятки тысяч в Хайфе, сообщает The Jerusalem Post и The Times of Israel.

"Мы будем выходить на улицы, пока нам не пообещают, что Израиль останется демократическим", – говорят организаторы.

Масштабные митинги в Израиле / ©
Масштабные митинги в Израиле
Масштабные протесты в Израиле / ©
Масштабные протесты в Израиле
Масштабные протесты в Израиле / ©
Масштабные протесты в Израиле

Напомним, протесты в Израиле вспыхнули из-за намерений Нетаньяху и его союзников принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти. Законодателям планировали предоставить больше полномочий касательной назначений судей.

В понедельник, 27 марта, власти решили приостановить путь к реформированию судебной системы. Такое решение аргументировали тем, что премьер-министр "не хочет допустить гражданскую войну".

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Дата публикации
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