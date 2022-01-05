Митингующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы

СМИ пишут о стрельбе и взрывах светошумовых гранат.
В Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента.
Об этом сообщает телеграмм-канал Vласть.
Тысячи протестующих продолжают прибывать в алматинскую резиденцию президента. Наряду с резиденцией, якобы, слышны звуки стрельбы.
"Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумных гранат и выстрелы", — говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала snob, митингующим удалось захватить резиденцию. Здание загорелось.
Напомним, что 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".
Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.
Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
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