Митингующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы

СМИ пишут о стрельбе и взрывах светошумовых гранат.

В Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента.

Об этом сообщает телеграмм-канал Vласть.

Тысячи протестующих продолжают прибывать в алматинскую резиденцию президента. Наряду с резиденцией, якобы, слышны звуки стрельбы.

"Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумных гранат и выстрелы", — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала snob, митингующим удалось захватить резиденцию. Здание загорелось.

Напомним, что 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

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