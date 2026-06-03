Митрополита РПЦ поймали с кокаином и срочно отправили в Бразилию

Митрополит РПЦ Иларион / © kremlin.ru

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Российский митрополит Иларион, который в последнее время работал в Чехии и ранее считался преемником патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), перевозил кокаин в своем автомобиле.

Это подтвердила полиция изданию Deník N.

На прошлой неделе чешская полиция остановила автомобиль известного российского священнослужителя на шоссе вблизи Праги на основе анонимного сообщения, поступившего по электронной почте. Митрополит Иларион ехал с богослужения в Карловых Варах в Будапешт, где он проживает.

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Во время обыска в машине, в которой высокопоставленный священнослужитель РПЦ находился вместе со своим водителем, полиция нашла три пакетика с белым порошком. Найденное вещество отправили на экспертизу.

«Мы можем подтвердить, что экспертиза обнаружила, что изъятый белый порошок — это кокаин. Речь идет о нескольких граммах, которые мы нашли и изъяли в автомобиле», — сообщила в среду, 3 июня, изданию Deník N пресс-секретарь полиции Среднечешского края Мартина Рихтерова.

Пресс-секретарь полиции подтвердила, что полицейские остановили автомобиль российского священнослужителя на заправке на автомагистрали D6.

Митрополит провел под стражей два дня и был отпущен вместе с водителем без предъявления обвинений, затем он вернулся в Россию.

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В среду, 6 июня, Русская православная церковь объявила о направлении митрополита Илариона в Бразилию. Решение об этом было издано указом российского патриарха Кирилла. В нем говорится, что обстоятельства делают невозможным продолжение служения Илариона в Карловых Варах.

Интересно, что новым местом службы митрополита Илариона в РПЦ выбрали именно Бразилию, которая считается крупнейшей транзитной точкой для отправки в Европу кокаина.

Митрополит Иларион — что о нем известно

Митрополит Иларион, настоящее имя которого Григорий Алфеев, ранее занимал должность руководителя Отдела внешних связей Московского патриархата Русской православной церкви с 2009 по 2022 год и считался одним из возможных преемников российского патриарха Кирилла во главе церкви.

После отставки он занимал должность митрополита Венгрии, где столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и роскошной жизни.В декабре 2024 года руководство Русской православной церкви уволило Илариона с должности в Будапеште и перевело его в Карловы Вары в Чехии.

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Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита РПЦ Илариона (Алфеева) орденом Александра Невского в мае 2021 года за «большой вклад в развитие международных и межконфессиональных отношений и многолетний добросовестный труд».

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