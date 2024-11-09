МКС готовит расследование против главного прокурора, выдавшего ордер на арест Путина: в чем его подозревают

Руководящий орган Международного уголовного суда (МКС) инициировал внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана из-за вероятных сексуальных домогательств. Внутренний документ, распространенный среди государств-членов суда, призывает Хана временно отстраниться от выполнения своих обязанностей до завершения проверки.

Об этом пишет Reuters.

Хан категорически отрицает обвинения и считает их частью кампании дезинформации против его офиса. Он обратился во внутренний орган МКС для проведения расследования этих фактов, однако давление на него растет. В ответ на это Ассамблея государств-участников МКС на встрече 7 ноября согласовала начало внешнего расследования.

Также в документе отмечается, что органы МКС должны приступить к расследованию еще в тот момент, когда первые обвинения стали известны. По словам источников, вероятный потерпевший не верит в независимость внутреннего органа суда, поскольку новым его председателем стал бывший сотрудник Хана.

Карим Хан, 54 года, стал главным прокурором МКС в 2021 году. Ранее он работал советником ООН по борьбе с ИГИЛ в Ираке и имеет значительный опыт в международном праве.

Напомним, главный прокурор МКС Карим Хан заявлял, что разочаровываться в международном праве еще рано. Он также сообщил, что ордер на арест за приказы избивать по гражданским был выдан в отношении генерала ВВС РФ.