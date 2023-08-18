Младенцы становились жертвами медсестры-убийцы: суд признал ее виновной в смерти семи детей

Свои преступления работница больницы совершала в отделении для новорожденных между 2015 и 2016 годами

Британскую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев и попытке убить еще шестерых в больнице, где она работала. 33-летняя Люси Летби наносила вред младенцам, которые находились под ее опекой, вводя воздух в их кровь, перекармливая их молоком, физически нападая на них и отравляя их инсулином.

О завершающей стадии слушания дела в коронном суде Манчестера сообщает The Guardian.

Свои преступления медсестра совершала в отделении для новорожденных в промежутке времени между 2015 и 2016 годами.

Прокуроры утверждали, что ее намерение заключалось в том, чтобы убить младенцев, одновременно обманывая своих коллег, чтобы они поверили в естественную причину смерти.

Когда в больнице заметили резкий рост количества умирающих младенцев или состояние которых неожиданно ухудшалось, и не нашли этому медицинского объяснения, полиция начала расследование.

После судебного разбирательства, которое длилось 10 месяцев, жюри в составе семи женщин и четырех мужчин решило, что она виновна в нападениях, которые обвинения назвали "упорными, рассчитанными и хладнокровными".

“Она делала все возможное, чтобы скрыть свои преступления, изменяя способы, которыми она неоднократно наносила вред детям, находившимся под ее опекой... В ее руках безвредные вещества, такие как воздух, молоко, жидкости или лекарства, такие как инсулин, становились смертельными. Она использовала свое ремесло, чтобы принести вред, горе и смерть”, — говорила в обвинительной речи Паскаль Джонс, старший прокурор Королевской прокуратуры.

Приговор Летби будет вынесен в понедельник, 21 августа. Ожидается, что ее засудят к пожизненному сроку заключения.

Напомним, ранее в Новой Зеландии женщина призналась в убийстве своих двухлетних дочерей-близнецов и их шестилетней сестры.

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