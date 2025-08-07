Младенец, который всех удивил: в Чехии 25-летняя женщина родила мальчика с рекордным весом

Николь Дочкалова и ее сын Матей

В Чехии 25-летняя женщина родила ребенка весом 5,52 килограмма и ростом 60 сантиметров. Это явилось рекордным показателем.

Об этом сообщает Bild.

Малыш, который удивил всех

Журналисты прибыли в больницу и расспросили маму Николь Дочкалкову о том, как протекала ее беременность. Супруги знали, что ребенок более габаритный, чем предполагает норма.

«Это было так, будто я носила двоих детей», — смеялась мать в комментарии телеканала «Nova».

Первая дочь Николь весила всего 3,8 килограмма.

Родственникам это даже показалось немного забавным: «Они оценивали вес и делали ставки», — говорит мама Николь. Даже врачи думали, что Матей родится на килограмм полегче.

Однако беременной рекомендовали кесарево сечение из-за размера ребенка. Втайне она даже надеялась, что ее сын появится на свет немного раньше, а значит, будет меньше.

«Это было тяжело. Я надеялась, что он родится месяцем раньше ожидаемой даты», — признается она.

Отец ребенка Радим Дочкалков также был удивлен, что ребенок вырос настолько крупным.

К счастью, роды прошли хорошо. Жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Ранее на севере Франции в городе Лилль трагически погибла новорожденная девочка по имени Зайнеб-Кассандра. Ребенку было всего 5 дней.

Вероятно, она была сброшена с кроватки 6-летним мальчиком, которого оставили без присмотра в палате новорожденных.

Трагедия произошла 11 июля в больнице Jeanne-de-Flandre. Младенец, родившийся на шесть недель раньше срока путем кесарева сечения, находился в отделении интенсивного наблюдения. Медики дважды проводили реанимацию, но 16 июля девочка скончалась, пробыв несколько дней на аппаратах жизнеобеспечения.