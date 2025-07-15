Младенец выжил после падения с коляской с 50-метрового склона: детали

Альпы. / © pixabay.com

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В Тирольских Альпах в районе Ландек младенец из Германии выжил после падения с горного склона высотой около 50 метров. Инцидент произошел во время прогулки семьи из Лейпцига — коляска с ребенком покатилась вниз, когда мать пыталась открыть калитку на пастбище.

Об этом сообщает австрийское агентство APA со ссылкой на медиков и спасательные службы, передает Bild.

Коляска несколько раз опрокинулась, ребенок выпал из нее и оказался на горной лужайке под горой Фроммес Альп на высоте 1700 метров. К счастью, рядом были спасатели — они оказали малышу первую помощь и доставили в районную больницу, а затем вертолет — в университетскую клинику Инсбрука.

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"Учитывая тяжесть происшествия, ребенку невероятно повезло", - заявил представитель клиники Йоханнес Швамбергер.

По словам врачей, сейчас угрозы жизни младенца нет.

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