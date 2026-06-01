«Мне безразлично»: Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично, прекратятся ли переговоры Вашингтона с Тегераном. В то же время, Иран объявил о приостановлении опосредованного обмена сообщениями из США и выдвинул собственные условия для возвращения к диалогу.

Об этом Трамп сказал в интервью CNBC.

«Мне безразлично, закончатся ли они, честно говоря. Мне действительно безразлично. Мне безразлично», — заявил американский президент, комментируя переговоры между США и Ираном.

Трамп также заявил, что его не беспокоят резко подскочившие цены на нефть после сообщения о том, что Иран «полностью заблокирует» Ормузский пролив, а также прекратит переговоры с США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений из Тегерана о приостановлении переговорного процесса. Иранская сторона заявила, что прекращает переговоры и обмен текстами через посредника.

В Тегеране подчеркнули, что не намерены возвращаться к переговорам, пока израильские войска не прекратят боевые действия и не покинут оккупированные районы Ливана. Иранские чиновники также заявили о необходимости прекращения военных операций Израиля в Газе и Ливане.

"Иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредника", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. По словам американского президента, Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала.

