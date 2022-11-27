"Мне что, "Слава Украине" сказать?": российского военного в форме не пропустили в паб в Саратове

Возмущенный дресс-кодом в пивном заведении российского города, вояка назвал действия бармена проявлением неуважения к армии РФ и требует его наказания.

Россиянин, добровольно согласившийся воевать в Украине, публично выразил свое возмущение из-за того, что его в камуфляжной форме не пропустили в ирландский паб Harat's в российском городе Саратове. На этот случай уже отреагировал один из депутатов Госдумы РФ.

Видеофиксацию со скандалом в пивном заведении Саратова опубликовал в воскресенье, 27 ноября, Telegram-канал Mash.

Российский доброволец по имени Олег, который в ближайшее время собирается уехать на фронт и убивать украинцев, не сняв камуфляжную куртку, пытался попасть в паб. Когда бармен, вышедший из заведения из-за нарушения дресс-кода, объяснил, что в форме заходить нельзя, воин начал обвинять его в непатриотической позиции и неуважении к российской армии.

"Мне что, "Слава Украине" сказать?" – выспрашивал раздраженный мужчина.

На этот случай уже отреагировал депутат Государственной думы РФ Николай Панков, требующий жесткого наказания для бармена и владельцев заведения. Этот "инцидент" он назвал "очень позорным случаем для нашего города" и пообещал обратиться к правоохранителям и Роспотребнадзор.

Ранее председатель российской Госдумы Вячеслав Володин осудил подобный случай, который произошел в одном из ресторанов Москвы. Тогда охранник был уволен, а владелец заведения приносил публичные извинения.

Напомним, ранее в знак протеста против бегства российской армии от ВСУ на левый берег Днепра 19-летняя девушка порезала себе руку перед зданием областных властей в Перми.

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