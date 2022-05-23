"Мне еще никогда не было так стыдно за свою страну": советник России при ООН в Женеве подал в отставку

"Мне еще никогда не было так стыдно за свою страну": советник России при ООН в Женеве подал в отставку

Советник России при ООН в Женеве Борис Бондарев подверг критике политику деградации пропутинского режима и решил подать в отставку.

В частности, российский дипломат раскритиковал министерство иностранных дел РФ и его главу Сергея Лаврова. Бондарев отметил, что Лавров – "хороший пример того, как деградировала политическая система России".

Об этом говорится в заявлении об отставке, опубликованном исполнительным директором UN Watch, правозащитной НПО и наблюдательной группой ООН Хилл Нойер.

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Также в документе советник России при ООН в Женеве осудил военные действия России в Украине и сказал, что ему "еще никогда не было так стыдно своей стране". Кроме этого, он упомянул и угрозы РФ нанести ядерный удар и осудил такие заявления России.

BREAKING: Россия в Соединенных Штатах в Великобритании в Геневе был resigned.



Boris Bondarev: "Невероятно, что мы были смешаны с нами."



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations-and worldwide-to follow его moral example and resign.



: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

По словам Хилела Нойера, в ООН призвали всех других российских дипломатов в Организации Объединенных Наций и во всем мире последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

Напомним, Путину не удается реализовать ни один этап войны против Украины. По всем направлениям – по Донецку, по Харькову, по Херсону, по Приднестровью – пробить коридор не удается.

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