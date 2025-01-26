"Мне фиолетово": Лукашенко грубо объяснил иностранному журналисту свою "легитимность"

Белорусский диктатор начал размышлять, что тоже может сделать заявление о том, что не признает выборы в США.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко грубо ответил британскому журналисту на вопрос о признании странами Запада его легитимности пребывания у власти.

На пресс-конференции, которая проходила во время голосования, диктатор заявил, что ему безразлично, как реагируют на выборы в Беларуси США, Британия и Евросоюз.

“Непризнание чего? Непризнание нашей власти, меня?" — удивился такому "наглому" вопросу от иностранного журналиста Лукашенко.

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После этого он стал размышлять, что тоже может сделать заявление о том, что не признает выборы в США и Трампа как президента, но от этого, по его словам, в Америке ничего не изменится.

"У вас ли там, в Великобритании — Стармер или как его там фамилия — вот я не признаю Стармера и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Также у нас ничего не произойдет — признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Это дело вкуса... Мне фиолетово, признаете ли вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и чтобы спокойно закончились, как и начались”, — разошелся Лукашенко.

Напомним, 26 января в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, управляющий страной уже более 30 лет, проводит уже седьмые так называемые "перевыборы" самого себя. Еврокомиссия признала "выборы" президента Беларуси 26 января фиктивными, не соответствующими принципам демократии и лишенными какой-либо легитимности.

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