"Мне кушать нечего!": участник "СВО" пожаловался, что государство финансово не помогает (видео)

Оккупант уже не рад, что вызвался поехать в Украину и воевать за безумного диктатора Путина.
Участник так называемой "СВО" из города Дербента (республика Дагестан) посетовал, что ему государство финансово не помогает. Так, он вынужден просить у людей деньги, сидя под районной администрацией, потому что нечего есть.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Я, участник СВО, сижу возле районной администрации прошу у людей денег на пищевые продукты, мне есть нечего. Государство не помогает, никто мне не помогает. Вот, обратите внимание на это", – подытожил оскорбленный оккупант.
Также он пообещал приходить в районную администрацию и дальше, пока вопрос не решится.
Напомним, россияне показали, как их медики "мотивируют" раненых военных держаться за свою никчемную жизнь. Интересно, что сам "высококвалифицированный" врач с позывным "Кобзоном" уже "двухсотый".
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