"Мне кушать нечего!": участник "СВО" пожаловался, что государство финансово не помогает (видео)

Оккупант уже не рад, что вызвался поехать в Украину и воевать за безумного диктатора Путина.

Участник так называемой "СВО" из города Дербента (республика Дагестан) посетовал, что ему государство финансово не помогает. Так, он вынужден просить у людей деньги, сидя под районной администрацией, потому что нечего есть.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Участник "СВО" пожаловался, что государство финансово не помогает

"Я, участник СВО, сижу возле районной администрации прошу у людей денег на пищевые продукты, мне есть нечего. Государство не помогает, никто мне не помогает. Вот, обратите внимание на это", – подытожил оскорбленный оккупант.

Также он пообещал приходить в районную администрацию и дальше, пока вопрос не решится.

Напомним, россияне показали, как их медики "мотивируют" раненых военных держаться за свою никчемную жизнь. Интересно, что сам "высококвалифицированный" врач с позывным "Кобзоном" уже "двухсотый".

Читайте также: