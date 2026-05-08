«Мне не стыдно признаться»: украинка рассказала шокирующую правду о жизни в Канаде
Юлия три года живет в Канаде, и за это время так и не нашла канадских друзей и не получила статус постоянного резидента.
Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Женщина призналась, что за этот период так и не получила статуса постоянного резидента.
Своей историей Юлия, не планирующая возвращаться домой, поделилась в Facebook.
«Я уже три года живу в Канаде и мне не стыдно признаться, что я ни разу не встречалась с канадцем и у меня нет канадских друзей», — отметила автор видео.
В частности, Юлия не видит смысла учить английский язык: «У меня есть достаточный уровень для жизни в Канаде и у меня нет никакой мотивации его улучшать».
Также у украинки так и нет PR (Permanent Residence в Канаде — это статус постоянного резидента, позволяющего иностранцам жить, работать и учиться в любой точке страны без ограничений по времени, пользоваться социальными услугами (например медицина), а также право на получение гражданства Канады через три года).
«И я не уверена, что хочу получить его в будущем. Делитесь, а о чем вам не совестно признаться», — резюмировала Юлия.
Напомним, ранее Юлия поделилась откровенным признанием о том, как изменилось ее внутреннее состояние за это время. Женщина рассказала, что, несмотря на внешнюю стабильность, она потеряла способность полностью расслабиться и обрести душевный покой.