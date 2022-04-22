"Мне срочно нужно поменять памперс": Сеть "взорвалась" мемами после встречи Путина с Шойгу (фото)

Видео встречи кремлевского "фюрера" Владимира Путина и его "правой руки", министра обороны РФ Сергея Шойгу вызвало ряд обсуждений в Сети.

Видео 12-минутного разговора Шойгу и Путина за необычным для президента России коротким столом появилось на сайте Кремля 21 апреля. Одни пользователи обратили внимание на квадратики над головой Шойгу, что может свидетельствовать о монтаже самого видео, другие – на странную манеру поведения Путина и его болезненный внешний вид. На опубликованных кадрах видно, как российский диктатор втиснулся в кресло, а руками крепко ухватился за стол и не отпускал его на протяжении всей встречи. Удивляет его выражение лица и нервная манера поведения. Во время переговоров он постоянно постукивает ногами, словно его трясет, а само выражение лица — растерянное и напряженное.

По этому поводу пользователи социальных сетей создали целый ряд фотожаб и шуток, а ТСН.ua собрал их для читателей.

Пользователи сравнили Путина с собакой из-за неестественной позы, уже так "фюрера" скрутило, чуть ли не вчетверо.

ФОТО: соцсети

ФОТО: соцсети

Также пользователи Сети высмеяли стол, который был не таким длинным, как на предыдущих встречах.

-Ты уверен, что после этого они перестанут делать мемы о длинном столе? pic.twitter.com/FIcCADjPIP – Шляхтич Речи Посполитой (@shliakhta) April 21, 2022

Пользователи социальных сетей пошутили и с неестественной позы – Путин был очень напряжен, потому что вжался в кресло и крепко схватился за стол. Многие пользователи пошутили, что российский диктатор якобы сидит на унитазе.

ФОТО: соцсети

Кроме этого, некоторые юзеры пошутили, что Путин во время встречи хотел отобрать стол у Шойгу, уже так крепко он вцепился в него.

путин пытается отобрать стол в шойге. pic.twitter.com/JOb0HIKxap — Имя и национальность (@Ukrostap) April 21, 2022

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