"Мне стыдно": Папа Франциск высказался о насилии в католической церкви Франции

"Мне стыдно": Папа Франциск высказался о насилии в католической церкви Франции

Понтифик чувствует боль и печаль.

Папа Римский Франциск отреагировал на скандал о священниках, которые десятилетиями насиловали сотни тысяч детей. Он заявил, что чувствует стыд и боль после публикации отчета.

Об этом сообщает Associated Press.

"Их, к сожалению, очень много. Я хотел бы выразить жертвам свою печаль и боль за полученные травмы. Мне также стыдно за неспособность церкви слишком долго не ставить их в центр своих забот", — отметил Франциск.

Он призвал всех епископов и религиозных настоятелей принять все необходимые меры, "чтобы подобные драмы не повторялись".

Ранее стало известно, что около трех тысяч священников подозревают в педофилии. Преступления были совершены в период с 1950 годов и вплоть до наших дней. К таким выводам пришла независимая комиссия по выявлению случаев сексуального насилия в церкви.

Среди их жертв — семинаристы, скауты, хористы. Подавляющее большинство на тот момент были несовершеннолетними. Говорят, что количество жертв достигает 330 тысяч.

Католическая церковь Франции не единственная, которая столкнулась с масштабами педофилии. Подобные отчеты ожидаются в других европейских странах, таких как Нидерланды, а также в Соединенных Штатах.

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