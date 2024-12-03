Мнения союзников по поводу членства Украины в НАТО разделились: кто поддерживает, а кто нет, узнала Le Monde

Мнения союзников по членству Украины в НАТО разделились.

Кто поддерживает, а кто нет, узнал Le Monde.

Президент Украины Владимир Зеленский просит о членстве Украины в НАТО, а европейцы ищут другое решение, отмечает издание.

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Антонио Коста, новый президент Европейского Совета, и Кайя Каллас, новая глава европейской дипломатии, посетили Киев в воскресенье, только вступив в должность. Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Брюсселе во вторник и среду.

В ожидании инициатив, которые новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал принять для урегулирования российско-украинского конфликта, украинские власти считают, что будущее страны зависит от НАТО.

"Приглашение Украины в НАТО – это необходимая вещь для нашего выживания", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 декабря, приветствуя нового министра иностранных дел ЕС Каю Каллас и нового президента Европейского совета Антонио Косту, прибывших в Киев в первый день своего пребывание в должности.

В связи с тем, что министры иностранных дел стран-членов НАТО должны встретиться в Брюсселе во вторник и среду, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил письмо каждой стране, призвав их "поддержать решение о приглашении Украины к вступлению в Североатлантический альянс".

В дополнение к этому приглашению Зеленский недавно поднял идею привлечения сил НАТО к надзору за возможным прекращением огня.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем", – сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. В обмен на это Киев мог бы рассмотреть возможность "возвращения другой части своей территории по дипломатическим каналам" на более позднем этапе. Исключая какие-либо постоянные территориальные уступки России, Зеленский повторил, что Украина должна восстановить свои границы 1991 года. В настоящее время Москва контролирует около 18% территории Украины.

Новое руководство Европейского Союза продемонстрировало свою поддержку Украине в то время, когда Европа опасается замедления или прекращения американской помощи после вступления Трампа в Белый дом 20 января. В частности, Каллас считает, что "сильнейшей гарантией безопасности является членство в НАТО", даже если ЕС не должен "ничего исключать" по поводу отправки европейских войск в случае прекращения огня.

Американская оппозиция

В Брюсселе, однако, эти гипотезы пока не обсуждаются. "Членство в НАТО является вариантом, который вызывает у многих союзников большую обеспокоенность", – сказал один дипломат, ссылаясь на несогласие Германии и Венгрии, не говоря уже о США.

Хотя некоторые страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на том, чтобы пригласить Киев в НАТО, президент США Джо Байден отказался это санкционировать, а его преемник никогда не поддерживал эту идею. Напротив, в совместно подписанном докладе, опубликованном в апреле, новый специальный посланник Трампа по вопросам российско-украинского конфликта генерал Кит Келлог предложил: "Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить".

Ранее сообщалось, что для Украины рассматривают "немецкую схему" вступления в НАТО.

Украину пригласят в НАТО? Что известно о письме Сибиги в Альянс