Много людей в мире умрет: эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцин против коронавируса

Много людей в мире умрет: эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцин против коронавируса

Специалисты призывают к ответственности перед всем человечеством.

Много людей в мире умрет от нехватки вакцин от COVID-19, если сделать приоритетом иммунизацию третьей дозой вакцин вместо того, что поделится препаратами с другими странами.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов.

Так считают директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

Пока научных исследований широкомасштабной иммунизации третьей дозой вакцин не проводились.

"Массовое прививание третьей дозой в одной богатой стране направило бы сигнал по всему миру, что это нужно повсеместно. Это вывело бы из обращения множество доз вакцин, и намного больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу", — заметили эксперты.

Лидерам западных стран не нужно забывать о своей ответственности перед остальным человечеством в ходе нынешнего эпидемиологического кризиса.

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Специалисты считают, что подавляющее большинство жертв COVID-19 в этом году можно было бы спасти при грамотном распределении вакцин. Поллард и Беркли подчеркнули, что повсеместная вакцинация населения из групп риска сократила бы риск возникновения новых вариантов вируса, позволила бы возобновить туризм, восстановила глобальную экономику и подняла бы авторитет политиков, взявших на себя моральное лидерство по распределению вакцин.

Напомним:

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

Что такое "бустерная доза вакцинации" — "Секретные материалы"

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