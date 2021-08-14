Много людей в мире умрет: эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцин против коронавируса

Специалисты призывают к ответственности перед всем человечеством.
Много людей в мире умрет от нехватки вакцин от COVID-19, если сделать приоритетом иммунизацию третьей дозой вакцин вместо того, что поделится препаратами с другими странами.
Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов.
Так считают директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.
Пока научных исследований широкомасштабной иммунизации третьей дозой вакцин не проводились.
"Массовое прививание третьей дозой в одной богатой стране направило бы сигнал по всему миру, что это нужно повсеместно. Это вывело бы из обращения множество доз вакцин, и намного больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу", — заметили эксперты.
Лидерам западных стран не нужно забывать о своей ответственности перед остальным человечеством в ходе нынешнего эпидемиологического кризиса.
Специалисты считают, что подавляющее большинство жертв COVID-19 в этом году можно было бы спасти при грамотном распределении вакцин. Поллард и Беркли подчеркнули, что повсеместная вакцинация населения из групп риска сократила бы риск возникновения новых вариантов вируса, позволила бы возобновить туризм, восстановила глобальную экономику и подняла бы авторитет политиков, взявших на себя моральное лидерство по распределению вакцин.
Напомним:
- Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.
- Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.
- В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.