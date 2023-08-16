"Много нервничал и не дотянул до пенсии": в России умер экс-зам Шойгу, командовавший оккупантами в Украине

С ноября 2021 по июль 2022 Жидко состоял в должности заместителя министра обороны — начальника главного военно-политического управления ВС РФ.

Бывший заместитель Шойгу, участник вторжения в Украину генерал-полковник ВС РФ Геннадий Жидко скончался в 57 лет.

Об этом сообщают пропагандистские каналы РФ, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Многие нервничали и чуть не дотянули до пенсии", — также прокомментировал смерть российского генерала блогер Денис Казанский.

По информации российских каналов, смерть Жидко наступила в результате продолжительной болезни.

Что известно о генерал-полковнике ВС РФ Жидко

Геннадий Жидко получил награду Герой России. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, а в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа.

В 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этого поста.

Тем временем в ГУР прокомментировали "выборы" на оккупированных территориях. Скорее всего, туда завезут россиян для имитации и постановки процесса.

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