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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Много преимуществ": почему Трамп должен стать новым Папой Римским — американский сенатор

Американский сенатор призвал конклав в Ватикане рассмотреть кандидатуру Трампа на папский престол.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что президент США Дональд Трамп мог стать следующим Папой Римским.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Он был бы по-настоящему «темной лошадкой» как кандидат, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этой возможности беспристрастно!» — говорится в его сообщении.

При этом сенатор-республиканец выразил мнение, что Дональд Трамп может одновременно быть президентом США и руководить Католической церковью.

«Первое сочетание Папы Римского и президента США имеет много преимуществ. Следим за белым дымом», — написал Грэм.

Это сообщение Линдси Грэма появилось после того, как Трамп в шутку заявил репортерам, что не отказался бы стать следующим главой Католической церкви.

«Это был бы мой выбор номер один», — сказал он.

Позже политик дал понять, что шутит.

За всю историю Католической церкви Папой Римским ни разу не был избран гражданин США.

Напомним, тайный конклав для избрания нового духовного лидера 1,4 млрд католиков начнется 7 мая.

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