Кароль Навроцкий / © Getty Images

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий в шутку рассказал о своих "встречах" с духом польского руководителя после Первой мировой войны Юзефа Пилсудского в Бельведерском дворце, президентской резиденции.

Об этом он рассказал в интервью для Radio Zet.

На вопрос журналиста, встречал ли он дух Пилсудского во время прогулок, Навроцкий ответил:

Реклама

"Да, мы много разговариваем, фактически каждый день. Тем много. С одной стороны, польско-большевистская война 1920 года и нынешняя международная ситуация после нападения российской федерации и угрозы со стороны российской федерации. [С другой стороны] о парламенте часто говорим", - сказал президент.

По словам Навроцкого, Пилсудский "не изменил своих взглядов" и сейчас был бы "безусловно полезным" для Польши, как и Иоанн Павел II.

Юзеф Пилсудский является ключевой фигурой в истории Польши, возглавлявшего польские войска во время Польско-большевистской войны 1919-1921 годов, в частности в решающей битве под Варшавой 1920 года ("Чудо на Висле"). В то же время его политика в отношении украинцев была противоречивой: несмотря на декларируемое стремление к пониманию, его правительство проводило политику полонизации, закрывая украинские школы и культурные организации.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейма законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".