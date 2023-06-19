Много украинские беженцы хотят жить и работать в Литве: опубликован опрос

Треть украинцев, вынужденных бежать от войны в Литву, в будущем планируют жить и работать в этой стране. Об этом свидетельствует анонимный опрос граждан нашего государства, воспользовавшихся услугами Службы занятости.

Об этом пишет издание Delfi.

Как отмечается, опрос прошел в мае. Результаты показали, что 34% беженцев из Украины планируют в будущем жить и работать в Литве.

Большая часть опрошенных – женщины в возрасте 30-40 лет, более половины из них – с высшим образованием. 97% украинцев заявили, что литовцы приняли их хорошо или очень хорошо.

"По словам заместителя директора Службы занятости Гедре Синкявича, в этом году увеличилось количество тех, кто не определился с планами на будущее, связанными с жизнью в нашей стране (40%), в прошлом году таких было 32%. По данным Центробанка Литвы, в 2022 г. украинцы создали добавленную стоимость на 400 млн. евро – 1% валового внутреннего продукта. Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год с начала войны в Украине убежище в Литве украинские военные беженцы в бюджет страны уплатили более 58 млн. евро налогов", — пишет издание.

С начала этого года 1400 военных беженцев из Украины приняли участие в программе субсидированного трудоустройства.

Напомним, что Литва постоянно мониторит ситуацию на границе с Беларусью.

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