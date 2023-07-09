Много военных, техники и ПВО: как в Вильнюсе готовятся к саммиту НАТО

В столице Литвы Вильнюсе уже на следующей неделе состоится саммит НАТО. Поэтому Альянс превратил этот город в "неприступную крепость" с большим количеством военных, техники и систем ПВО.

Об этом пишет Reuters

НАТО превратил Вильнюс в крепость, защищенную современными вооружениями, для защиты президента США Джо Байдена и других лидеров Альянса, которые встретятся на следующей неделе всего в 32 километрах от обнесенной колючей проволокой литовской границы с российским союзником Беларусью.

Шестнадцать стран - членов НАТО прислали всего около 1000 военнослужащих для обеспечения безопасности саммита 11 - 12 июля, который состоится всего в 151 км от самой России. Многие из них также предоставляют современные системы противовоздушной обороны, которых не хватает странам Балтии.

"Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда приезжают Байден и лидеры 40 стран", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов.

Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar, Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция поставляют средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия прислали усиленные вертолетами силы специальных операций. Другие страны присылают оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, должен состояться саммит НАТО 2023, на который соберутся руководители стран-членов Альянса.

У Зеленского считают, что во время этой встречи они могут принять декларацию по гарантиям безопасности для Украины, заключенную Киевом и теми странами, которые хотят в дальнейшем такие гарантии предоставлять.

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