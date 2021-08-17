Многодетная мать не имела денег накормить талибов: ее автоматами забили до смерти на глазах у детей

Когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.
Боевики "Талибана" убили мать четырех детей — они требовали, чтобы женщина готовила им еду, но она не смогла выполнить их приказ, потому что у нее не было на это денег.
Об этом со ссылкой на дочь убитой женщины сообщает телеканал CNN во вторник, 17 августа.
Как рассказала девушка, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. В свою очередь женщина пыталась объяснить им, что у нее нет денег и возможностей выполнить приказ. Дочь женщины говорит, что ее мать знала, что талибы придут снова.
Наконец, когда группировка пришла в семью четвертый раз, они повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.
"Моя мать потеряла сознание, и они продолжили бить ее своими АК-47", — говорит дочь.
Во время избиения ее матери девушка просила боевиков остановиться. Однако когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.
Читайте также:
- Короткие юбки, красивые прически и спорт: какой была жизнь афганских женщин до талибов
- Ведущих снимают с эфиров, а двери активисток разрисовывают яркими красками: как талибы в Афганистане начинают репрессии против женщин