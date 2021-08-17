Многодетная мать не имела денег накормить талибов: ее автоматами забили до смерти на глазах у детей

Многодетная мать не имела денег накормить талибов: ее автоматами забили до смерти на глазах у детей

Когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

Боевики "Талибана" убили мать четырех детей — они требовали, чтобы женщина готовила им еду, но она не смогла выполнить их приказ, потому что у нее не было на это денег.

Об этом со ссылкой на дочь убитой женщины сообщает телеканал CNN во вторник, 17 августа.

Как рассказала девушка, талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. В свою очередь женщина пыталась объяснить им, что у нее нет денег и возможностей выполнить приказ. Дочь женщины говорит, что ее мать знала, что талибы придут снова.

Наконец, когда группировка пришла в семью четвертый раз, они повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей.

"Моя мать потеряла сознание, и они продолжили бить ее своими АК-47", — говорит дочь.

Во время избиения ее матери девушка просила боевиков остановиться. Однако когда талибы закончили бить женщину, они бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

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