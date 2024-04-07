Многотысячные протесты в Будапеште набирают обороты: венгры требуют отставки Орбана

Поводом к массовым акциям стала публикация аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в правительстве страны.

Тысячи жителей венгерской столицы Будапешта приняли участие в протесте, во время которого они требовали отставки главы правительства Виктора Орбана и главного прокурора страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Демонстрацию возглавил бывший член правящей партии Венгрии "Фидес" Петер Мадьяр, работавший в разных государственных учреждениях и банках.

43-летний Мадьяр перед началом демонстрации написал в Facebook, что новое политическое сообщество имеет целью дать венграм шанс "присоединиться к совместной работе по строительству новой суверенной, современной, европейской Венгрии".

Фото: Associated Press

Протестующие 6 апреля прошли маршем к парламенту, некоторые из них восклицали: "Мы не боимся" и "Орбана в отставку".

Дело о коррупции в кабинете Орбана – что известно

43-летний юрист Петер Мадьяр, бывший советник Орбана, планирующий создать новую партию, чтобы бросить вызов премьер-министру, 26 марта опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, его женой и министром юстиции Венгрии. На аудиозаписи она подробно рассказывает о возможной попытке помощников главы кабинета Орбана изменить документы по делу о взяточничестве в правительстве Орбана.

Главный прокурор Пал Фюрхт на брифинге заявил, что прокуратура сохранила и оценила аудиозапись Мадьяра, представленную как часть его показаний, и продолжается расследование возможного "несообщения о взяточничестве".

В центре этого дела находится бывший госсекретарь министерства юстиции Пал Волнер, которому в 2022 году предъявлены обвинения в получении взятки от бывшего главы службы судебных приставов Дердя Шадла. Оба не признали себя виновными, однако прокуроры требуют тюремного заключения для обоих.

Нынешнее расследование началось в достаточно неблагоприятный для Орбана момент накануне выборов в Европарламент. Кроме того, стабильность его кабинета пошатнулась после скандала с сексуальным насилием, в результате которого недавно вынуждены были покинуть свои должности два его ключевых политических союзника — бывший президент и бывший министр юстиции.

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