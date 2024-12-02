По информации издания, в администрации Байдена "растет разочарование" отказом украинских властей усилить мобилизацию и снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Администрация действующего президента США Джо Байдена разочарована тем, что украинские власти не хотят снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам официальных лиц, администрация Байдена ведет борьбу, чтобы предоставить Украине дополнительные вооружения в миллиарды долларов.

"Инициатива "хромой утки" (хромая утка в американской политической системе — это президент, который покидает свой пост — Ред.) была частично вызвана наступлением России на поле боя и страхом среди самых ярых сторонников Украины, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, произойдет резкое изменение политики США по войне", – говорится в статье WP.

Однако некоторые в администрации Байдена считают, что что бы ни делал Вашингтон, украинская армия будет побеждена, если не наберет гораздо большего количества солдат.

По информации издания, в администрации Байдена "растет разочарование лидерами Украины, сопротивляющимся призывам США снизить возраст призыва в стране с 25 до 18 лет".

Один высокопоставленный чиновник администрации сказал журналистам, что хотя огневая мощь Украины уменьшилась из-за замедления военной помощи США до того, как Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование на сумму 61 ​​миллиард долларов, сейчас это меньшая проблема.

"Возможно, разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией не полностью ликвидирован, но ситуация стала намного лучше. Но со стороны человеческой силы это только вопросы математики и физики", — сказал этот чиновник, выступая, как и другие, на условиях анонимности, чтобы откровенно поговорить о щекотливых оценках США.

"Я не пытаюсь ни в чем обвинить Украину. Для них (украинцев – Ред.) это очень сложный вопрос. Но в течение, особенно в прошлом году, они просто не мобилизуют и не учат достаточно солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя", – продолжил собеседник издания.

В долгосрочной перспективе, говорят официальные лица США, разрыв между усилиями России и Украины в призыве военных, вероятно, окажется гораздо более важным в определении войны. Истощенная армия Украины испытала вызов из-за значительной нехватки передовых подразделений, а также медленной мобилизации и обучения. Между тем Кремлю удается немного расширить свои силы, хотя он и несет большие потери, сказал один из чиновников.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

У Зеленского ответили, что звучащие со стороны западных партнеров призывы к снижению мобилизационного возраста в Украине не имеют смысла, пока в украинской армии не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

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