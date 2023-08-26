Мобилизация в РФ: как россиян отправляют на войну против Украины

Общий мобилизационно подготовленный резерв Российской Федерации – 1,7 миллиона, но согласно российскому законодательству провести общую мобилизацию можно только указом президента при условии непосредственных боевых действий на территории России. Об основных источниках для мобилизации в РФ, чтобы продолжать войну в Украине, рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он предоставил подробности о процессе мобилизации в РФ во время интервью FREEДОМ.

"Первый вариант пополнения личного состава – это за счет указа президента о возможности заключения договоров лицами, осужденными непосредственно с Министерством обороны. Количество достаточно, если учесть, что в российских тюрьмах около 600 тысяч мужского населения", – отметил Снегирев.

Второй способ мобилизовывать россиян – принудительный. Его практикуют на оккупированных территориях.

"Количество личного состава 1-го, 2-го так называемых армейских корпусов "ЛДНР" с 35 тысяч уже в 22-м году было увеличено до 100 тысяч. Сейчас на оккупированных территориях Луганской области отдельные города сами местные жители называют "бабьими". Полная" отсутствие мужского населения", – отметил эксперт.

Что касается третьего варианта российской мобилизации, то, по словам Снегирева, состав окупантов пополняется благодаря фактическим облавам на жителей среднеазиатских республик, трудовых мигрантов на территории РФ.

"Вылавливают... и ставят перед выбором: либо вас депортируют обратно в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, либо вы подписываете соответствующий документ с Вооруженными силами Российской Федерации. Учитывая, что незаконная миграция – это миллионы, мы можем говорить о том, что это очередное источник так называемой скрытой мобилизации. Вот это три основных источника, на которые сейчас рассчитывает российский диктатор в момент дальнейшего продления вооруженных действий непосредственно на территории Украины без проведения так называемой частичной мобилизации, которая может вызвать недовольство непосредственно на территории РФ", — добавил он.

Тем временем глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в РФ ни разу не прекращалась. Там продолжается скрытый набор мужчин на войну против Украины. По его словам, 20-22 тысячи россиян ежемесячно призывают за мобилизацией.

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