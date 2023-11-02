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Мобилизация в РФ: кого сегодня активно вербуют на войну против Украины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Мобилизация в РФ: кого сегодня активно вербуют на войну против Украины

Мобилизация в РФ / Фото: Reuters

Минобороны государства-агрессора не может выполнить поставленную задачу по набору кадров.

Появился план для региональных органов власти по вербовке на военный контракт граждан РФ. В частности, на войну против Украины приглашают мигрантов, банкротов, должников, безработных и других уязвимых социальных слоев общества.

Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Каких граждан РФ вербуют на фронт

По данным издания, сегодня на войну против Украины активно вербуют граждан, которые:

  • находятся в запасе, в том числе демобилизованные в 2022 и 2023 годах;
  • проходят срочную службу;
  • подлежат призыву на срочную службу;
  • подали заявление через ЕПГУ;
  • совершили преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, вправе заключить контракт в соответствии с ФЗ №270 от 24.06.2023;
  • освобождены от мест лишения свободы и имеют непогашенную или неснятую судимость, в отношении которых органами внутренних дел осуществляется административный надзор, имеющих право заключить контракт в соответствии с ФЗ № 270 от 24.06.2023;
  • состоят на профилактических учетах у участкового уполномоченного полиции;
  • осужденные, состоящие в исправительных учреждениях; по которым следственный изолятор уголовно-исполнительной системы выполняет функции исправительного учреждения; состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и исправительных центрах, имеют право заключить договор в соответствии с ФЗ № 270 от 24.06.2023;
  • ранее участвовавших в боевых действиях в составе частной военной компании;
  • имеют существенную (значительную) задолженность по исполнительным производствам;
  • признаны несостоятельными (банкротами), или в отношении которых проводится процедура признания несостоятельными (банкротом);
  • официально не получают доход и не производят налоговые вычеты в течение 2022 года, а также за истекший период 2023 года;
  • состоят учета в органах службы занятости населения;
  • посетители многофункциональных центров предоставления государственных услуг, обратившихся по вопросу поступления на военную службу по контракту.

Также на фронт приглашают лиц, получивших гражданство РФ, иностранных граждан, подавших заявления на его получение и подлежащих выдворению или депортации. Речь идет и о работниках:

  • предприятий и организаций, которые установили дополнительные социально-трудовые гарантии для работников-участников СВО, и/или квоты для трудоустройства граждан, заключивших контракт;
  • работников предприятий и организаций, в том числе малого и среднего предпринимательства, аффилированных с представителями национально-культурных автономий (диаспор);
  • работников частных охранных предприятий (ЧОП);

"Добровольцев", пришедших в военкомат по собственной инициативе и других лиц, также рады приветствовать в составе армии РФ.

"Можно сделать вывод, что нужное количество одно Министерство обороны снова набрать не может. Поэтому дана жесткая задача исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев мигрантов, должников, то есть тех, кого можно каким-то образом прищурить. Подписание контракта до сих пор добровольная, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой", – говорит глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.

Напомним, во временно оккупированный Крым каждый день прибывают новые мобилизованные из РФ. Вокзал, где они останавливаются, окружили с двух сторон, чтобы те не скрылись.

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Дата публикации
Просмотры
476
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