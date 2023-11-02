Мобилизация в РФ: кого сегодня активно вербуют на войну против Украины

Минобороны государства-агрессора не может выполнить поставленную задачу по набору кадров.

Появился план для региональных органов власти по вербовке на военный контракт граждан РФ. В частности, на войну против Украины приглашают мигрантов, банкротов, должников, безработных и других уязвимых социальных слоев общества.

Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Каких граждан РФ вербуют на фронт

По данным издания, сегодня на войну против Украины активно вербуют граждан, которые:

находятся в запасе, в том числе демобилизованные в 2022 и 2023 годах;

проходят срочную службу;

подлежат призыву на срочную службу;

подали заявление через ЕПГУ;

совершили преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, вправе заключить контракт в соответствии с ФЗ №270 от 24.06.2023;

освобождены от мест лишения свободы и имеют непогашенную или неснятую судимость, в отношении которых органами внутренних дел осуществляется административный надзор, имеющих право заключить контракт в соответствии с ФЗ № 270 от 24.06.2023;

состоят на профилактических учетах у участкового уполномоченного полиции;

осужденные, состоящие в исправительных учреждениях; по которым следственный изолятор уголовно-исполнительной системы выполняет функции исправительного учреждения; состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и исправительных центрах, имеют право заключить договор в соответствии с ФЗ № 270 от 24.06.2023;

ранее участвовавших в боевых действиях в составе частной военной компании;

имеют существенную (значительную) задолженность по исполнительным производствам;

признаны несостоятельными (банкротами), или в отношении которых проводится процедура признания несостоятельными (банкротом);

официально не получают доход и не производят налоговые вычеты в течение 2022 года, а также за истекший период 2023 года;

состоят учета в органах службы занятости населения;

посетители многофункциональных центров предоставления государственных услуг, обратившихся по вопросу поступления на военную службу по контракту.

Также на фронт приглашают лиц, получивших гражданство РФ, иностранных граждан, подавших заявления на его получение и подлежащих выдворению или депортации. Речь идет и о работниках:

предприятий и организаций, которые установили дополнительные социально-трудовые гарантии для работников-участников СВО, и/или квоты для трудоустройства граждан, заключивших контракт;

работников предприятий и организаций, в том числе малого и среднего предпринимательства, аффилированных с представителями национально-культурных автономий (диаспор);

работников частных охранных предприятий (ЧОП);

"Добровольцев", пришедших в военкомат по собственной инициативе и других лиц, также рады приветствовать в составе армии РФ.

"Можно сделать вывод, что нужное количество одно Министерство обороны снова набрать не может. Поэтому дана жесткая задача исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев мигрантов, должников, то есть тех, кого можно каким-то образом прищурить. Подписание контракта до сих пор добровольная, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой", – говорит глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.

Напомним, во временно оккупированный Крым каждый день прибывают новые мобилизованные из РФ. Вокзал, где они останавливаются, окружили с двух сторон, чтобы те не скрылись.

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