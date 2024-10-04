Мобилизация в РФ: российские власти удивили планами на новых контрактников Минобороны

В последующие три года Минобороны РФ якобы планирует ограничиться вербовкой всего 225 тысяч контрактников.

Согласно проекту госбюджета государства-агрессора на 2025-2027 годы, Минобороны РФ планирует подписать контракты на службу в росармии примерно с 225 тысячами добровольцев за три года.

Об этом пишут "Важные истории".

Как стало известно журналистам, российские власти планируют выделить в общей сложности за три последующих года 90 млрд рублей на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны.

С 31 июля этого года размер единовременной выплаты для российских добровольцев составляет 400 тысяч рублей, а до этого лицам, заключившим контракт с МО РФ, выплачивали по 195 тысяч рублей.

"Если выплата не изменится, то заложенных средств хватит, чтобы за три года набрать 225 тысяч новых контрактников. Если же за заключение контракта будут выплачивать 195 тысяч рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тысяч человек", — отмечают авторы публикации. .

Впрочем, такие цифры удивляют, если учесть ежедневные потери живой силы оккупантов на фронте в Украине и статистику завербованных россиян за предыдущие 2,5 года войны.

"Только за прошлый год контракт с МО РФ заключили 345 тысяч человек. С начала 2023 года по середину 2024 года количество новых контрактников достигло 511 тысяч человек", — приводит цифры издания.

Вероятных причин таких планов авторы не называют, но отмечают, что вполне возможно, что запланированные в бюджете суммы могут измениться.

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