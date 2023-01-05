Мобилизация в России: эксперт прогнозирует вручение повесток на работе

Аналитик советует тем, кто не пришел по вызову в военкомат, поменять место жительства и работы.

Мобилизация в России после новогодних праздников будет продолжена уже в более широком масштабе, и повестки могут начать вручать прямо на работе.

Об этом российская политическая аналитик, главная редактор портала After empire Ольга Курносова рассказала в эфире телеканала "FREEДОМ".

В то же время, по мнению эксперта, массовой раздачи повесток именно на улицах в России не будет.

Также читайте Белорусов вызывают в военкоматы через движущуюся строку на вокзале (видео)

"На мой взгляд, это будет не так облава на улицах, потому что это такая очень публичная история. А вот вручать повестки на работе – это самый простой и действенный способ, потому что отказаться от этой повестки невозможно, потому что ты на работе ее получаешь", – рассказала Курносова.

"Соответственно, единственный способ, если ты не пришел по вызову, это поменять место жительства и сменить работу", — добавила аналитик.

Она также выразила свое мнение о потенциальных протестах в РФ против войны в Украине. Курносова считает, что это могло бы повлиять на остановку войны, ведь президент Владимир Путин боится потерять власть.

"Даже если посчитать всех выехавших из России, если бы вместо того, чтобы ехать, они приехали в Москву и вышли там, неважно куда, – на Красную, на Манежную, на Триумфальную, на любую площадь Москвы – они туда даже не поместились бы. И, безусловно, это было бы такое событие, после которого Путину пришлось бы что-то менять", – считаетр эксперт.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что с 5 января Россия начнет все процессы по новой мобилизации. Объявить ее могут в этот же день, или 16 января – это неважно, говорит Буданов. Главное, что изменится, – РФ закроет выезд для мужчин.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что украинская армия способна свести на нет мобилизационные потуги России благодаря своей обученности, мотивированности и новейшему вооружению.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Читайте также: