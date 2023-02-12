Мобилизация в России: Фейгин ответил, когда Путин объявит новую большую волну

Мобилизация в России продолжается. В то же время громко заявлять о новой большой волне мобилизации для войны в Украине глава Кремля Владимир Путин не намерен.

Об этом сказал адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua.

"После первой волны мобилизации уже такого впечатления произвести на соперников он (президент РФ Владимир Путин – ред.) уже не может. Почему он объявлял ее 21 сентября? Он объявил и мобилизацию, и заявил о поддержке референдумов о присоединении территорий. Это было комбо. Зачем он это сделал?.. Он думал, что этого испугаются и война прекратится. Начнутся мирные переговоры. Он надеялся на этот эффект. Этого не произошло", — отметил Фейгин.

По словам правозащитника, заявление о новой волне мобилизации не сработает.

"Объявлять сейчас громко о следующем этапе мобилизации, чтобы произвести на кого-то впечатление?.. Это уж точно не произойдет. Дважды такое не работает. Не у каждого выпадает шанс во второй раз произвести первое впечатление", — добавил Фейгин.

В то же время эксперт уверен, что российское командование не останавливает мобилизацию в РФ и намерено довести численность наемников для войны в Украине до 500 тыс.

Добавим, что Россия несется к своему развалу. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, РФ прекратит свое существование в нынешних границах в ближайшее время.

На территории Российской Федерации сформируются "свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан".

Стало известно, что мобилизованные россияне из Калининградской области, не стремящиеся становиться "пушечным мясом", обратились к своему губернатору и Минобороны РФ.

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