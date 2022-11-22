Мобилизация в России: выполнен ли план в засекреченном пункте указа Путина

Путин проиграл, однако сейчас, забивая фронт "пушечным мясом", он пытается выиграть время.

Мобилизация в России будет продолжаться, потому что глава Кремля Владимир Путин пытается выиграть время для попыток выйти на переговоры.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политик, лидер международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников.

"Что касается мобилизации в РФ, то, по моему мнению, задача, которая изначально была поставлена Путиным, военным руководством России, выполнена", — отметил эксперт.

Андрей Сидельников говорит, что "пушечным мясом" командование страны-агрессорки "закрыло дыры", а также испугало огромное количество россиян.

"Мы видели, что в общей сложности на сегодняшний день 1,5 млн человек с 21 сентября выехали за пределы Российской Федерации. Но это не обязательно мужчины, подлежащие мобилизации, это просто общее количество людей, выехавших после объявления этой частичной так называемой мобилизации". "Мобилизация не закончилась. Сейчас происходит призыв и дальнейшая мобилизация будет продолжена. И здесь нет никаких юридических препятствий", — сказал Сидельников.

В то же время он отметил, что план по мобилизации миллиона россиян, скрытый в засекреченном пункте указа Путина, еще не выполнен.

“Людей в разных уголках России хватают на улицах, людям вручают повестки по их месту жительства. И, в общем, не в том объеме, конечно, как это было в конце сентября и в октябре. Но сейчас мобилизация продолжается. И что бы ни заявляли российские власти, это ничего не меняет”, — сказал эксперт.

Он убежден, что России уже не удастся переломить ситуацию на фронте, поэтому Путин пытается выиграть время.

Путин пытается тянуть время. Ему нужны те же переговоры, которые сейчас идут с российской стороны с западными партнерами или представителями, негласные переговоры проходят. И потому здесь в целом, под ковром вне публичной плоскости, конечно, много происходит разговоров и встреч”, — высказался эксперт.

Если Запад покажет жесткую позицию, российско-украинская война довольно быстро завершится.

Политик также прокомментировал признание РФ страной-террористом ПА НАТО. По его мнению, этим нужно заниматься еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

“К сожалению, это все очень опоздало. Этим нужно было заниматься еще до начала активных военных действий 24 февраля. Поэтому то, что это происходит сейчас, это, конечно, плюс большой, но опоздали уже много лет… И сейчас хотя бы идет в нужном направлении. Чем быстрее западные политики и западное общество поймут, что тот режим, который сегодня существует в России, должен быть уничтожен, а не просто нужно выиграть, чтобы Путин подписал капитуляцию, тем скорее снова мирное небо вернется над главами украинцев”, — сказал он.

Мобилизация в России: что известно

Пока кафиры мобилизуют на войну мужчин даже с одним глазом. Об этом сообщила украинская разведка.

Также Россия планирует еще две волны мобилизации на зиму-весну. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов также сказал, когда Путин объявит общую мобилизацию в России. По его словам, это произойдет в феврале 2023 года.

В то же время, по оценкам военных экспертов, во время мобилизации РФ может собрать максимум еще 150 тыс. бойцов.

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