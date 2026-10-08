Мобилизация украинцев за рубежом: какие обязанности возлагаются на беженцев в Польше, Германии и США

Иностранные военные / иллюстративное фото / © ТСН

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Украинцы, имеющие статус временной защиты или вид на жительство, не подлежат автоматической мобилизации, если страна их пребывания вступит в войну. Законодательство каждого региона имеет свои особенности, поэтому возможность призыва или привлечения к гражданской обороне зависит от правил конкретного государства.

Об этом пишет издание Relocate.to.

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В Польше и Германии военная служба и военный долг связаны с наличием гражданства, поэтому граждане Украины, имеющие статус временной защиты или вид на жительство, не подлежат призыву. Швеция применяет более широкий подход: иностранных резидентов привлекают к общей обороне, хотя непосредственно с оружием в руках служат только местные граждане.

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В то же время в Соединенных Штатах на военный учет обязаны становиться отдельные группы иностранных граждан.

Чем отличается призыв на военную службу от военной регистрации

Процесс мобилизации состоит из нескольких отдельных правовых этапов. Военный призыв предполагает непосредственный обязательный набор человека в ряды армии. В свою очередь, военная регистрация означает лишь внесение сведений о лице в базу данных на случай объявления призыва в будущем — именно так работает американская система «Selective Service», где постановка на учет еще не гарантирует реальной службы.

Кроме того, существуют отдельные гражданские оборонные обязанности. Во время военных действий правительства стран имеют право требовать от населения оставаться на рабочих местах в жизненно важных отраслях — в частности, в медицине, энергетике или спасательных службах, что подтверждает опыт Швеции.

Таким образом, фактические обязанности человека определяются законами государства пребывания и конкретной сферой деятельности: военной службой, учетом или гражданской обороной.

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В Польше статус резидента не предусматривает военной обязанности

Закон Польши «Об обороне Отечества» возлагает военную обязанность непосредственно на граждан страны, пригодных к службе по возрасту и состоянию здоровья. Именно на них возложена обязанность проходить службу в армии и соблюдать мобилизационные требования.

В то же время получение польского паспорта влечет за собой соответствующие обязательства, поскольку, как правило, под действие мобилизационных и военных норм подпадают все совершеннолетние граждане, достигшие 18 лет. Наряду с этим для лиц с двойным гражданством, постоянно проживающих за рубежом, предусмотрены отдельные исключительные условия.

В Германии для прохождения военной службы необходимо немецкое гражданство

В Германии наличие вида на жительство («Aufenthaltstitel») или статуса в соответствии с § 24 не делает иностранца подлежащим призыву в Бундесвер. Для прохождения военной службы необходимо немецкое гражданство.

С 1 января 2026 года в Германии действует обновленная модель военной службы, в рамках которой добровольная служба остается основной, а обязательные элементы учета и медицинского отбора касаются только мужчин с немецким гражданством.

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В Швеции обязанность по обороне страны распространяется на граждан страны

Согласно шведскому законодательству, общая обязанность по обороне страны распространяется на людей в возрасте от 16 до 70 лет — как на граждан Швеции, так и на проживающих там иностранцев. Однако непосредственно военную службу проходят исключительно те, кто имеет шведский паспорт.

Для иностранных резидентов в случае введения военного положения предусмотрен иной формат участия: при необходимости их могут привлекать к гражданской службе или другим работам, необходимым для поддержания жизнедеятельности государства.

В США действует система регистрации иностранцев

Регистрация в системе «Selective Service» является обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, являющихся гражданами США или относящихся к определенным иммиграционным группам. Она касается обладателей Green Card, беженцев, лиц со статусом «parole» и иммигрантов без документов. В то же время обладатели неиммиграционных виз в большинстве случаев освобождены от этой обязанности.

Важно понимать, что постановка на учет не означает автоматического призыва в армию: в США с 1973 года войска комплектуются исключительно по контракту, а для восстановления обязательного призыва необходимо совместное решение президента и Конгресса.

Эксперты отмечают, что приобретение гражданства существенно меняет правовое положение человека, ведь на него начинают в полной мере распространяться национальные законы об обороне и военной службе. В то же время наличие паспорта не влечет за собой автоматического призыва на военную службу, поскольку всегда учитываются возраст, пол, физическое состояние и многие другие законодательные параметры.

Во избежание правовых рисков при смене места жительства или юридического статуса следует заранее выяснить местные требования, касающиеся условий призыва, процедуры постановки на воинский учет и гражданских обязанностей во время военного положения.

Правила для украинцев за рубежом — последние новости

Литва продлила временную защиту для украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2028 года, однако это не распространяется на военнообязанных мужчин. Они должны подтвердить прохождение военной службы, хотя исключение действует для тех, кто получил защиту в ЕС до 4 августа этого года или подал заявление в Литве до этой даты, но решение ещё не принято.

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать из Украины во время военного положения без требования об обучении или отдельного основания для отсрочки. Для пересечения границы им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ, который можно предъявить и в электронной форме через «Резерв+».

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