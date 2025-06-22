Мобилизация в Израиле: есть ли там уклонисты, "бусификация" и у кого есть отсрочка

Израильская армия. Фото иллюстративное / © Associated Press

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На фоне угрозы со стороны Ирана в Израиле объявили мобилизацию. Однако, в отличие от Украины, в Израиле почти нет уклоняющихся, а так называемая «бусификация» вообще отсутствует как явление.

Об этом в интервью «Главкому» сообщил журналист и редактор русскоязычного сайта «Известия Израиля» Игаль Мовермахер.

Они (уклонисты — Ред.) есть и были во все времена. Но их — мизер. Раньше — если человек заявлял, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не возьмет в руки оружие, то в армию его не отправляли — отправляли в тюрьму. А когда он оттуда выходил, оставался с моральным клеймом», — говорит журналист.

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В то же время Мовермахер пояснил, что ранее ортодоксальные евреи, в частности, студенты религиозных учебных заведений, готовящих раввинов, были освобождены от военной службы. Теперь мобилизовывать начали и ортодоксальных евреев тоже.

«Это вызвало большое противодействие со стороны них и их духовных лидеров. Ибо раввины говорят, что этих молодых людей не следует призывать — они вносят достаточный вклад тем, что изучают Тору и молятся о народе Израиля. Однако у государства есть свое видение этой ситуации — оно непоколебимо, рассылает повестки и применяет санкции к уклонистам. Хотя против решения властей оказывает только эта ортодоксальная группа», — говорит журналист.

Никто не «штурмует» Тису

Журналист утверждает, что в Израиле таких уклоняющих людей, как в Украине, которые пытаются бежать за границу и переплывают реки, почти нет.

«Никто никуда не убегает, никто никого не ловит и не „бусифицирует“, — заверил он.

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Имеют ли отсрочку многодетные родители

По словам Игаля Мовермахера, наличие в семье детей не является основанием для отсрочки или демобилизации. Служат и те, у кого три ребенка, и те, у кого по 8-10 детей.

«Многодетных семей в Израиле немало. Такие мужчины очень удивились бы, если бы им сказали, что они могут не выполнять свой долг перед государством только потому, что у них есть дети», — подытожил журналист.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты атаковали ядерные объекты Ирана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал этот удар.

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