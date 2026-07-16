Мобилизация в России после выборов: ГУР раскрыло планы Кремля относительно "пушечного мяса"

Мобилизация в России / © Associated Press

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В России до выборов постараются максимально избегать темы мобилизации, однако полностью исключать ее проведение нельзя. На данный момент не фиксируется развитие новых учебных центров для подготовки новобранцев в российской армии, однако имеющихся мощностей и без того достаточно, чтобы готовить «пушечное мясо».

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Укринформ.

Мобилизация в России

«В Кремле сейчас будут максимально избегать темы мобилизации и говорить, что этого не будет, потому что они готовятся к выборам. Если вражеские вожди и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что она будет, неизвестно, как россияне на это отреагируют», — рассказал Черняк.

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Он отметил, что по оценкам ГУР, «вероятность проведения мобилизации именно после выборов в России сохраняется».

Представитель разведки также прокомментировал вопрос возможного развертывания российскими властями дополнительных мощностей для подготовки новобранцев. По его словам, в этом нет необходимости, поскольку Россия может использовать уже имеющиеся учебные центры.

«У них достаточно учебных центров, им достаточно имеющихся полигонов. А мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже существуют. То есть им не нужна новая инфраструктура для мобилизации, им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать», — объяснил Черняк.

Угроза из Беларуси

Кроме того, он также сообщил, что украинская военная разведка пока не наблюдает признаков формирования российской ударной группировки на территории Беларуси.

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«По состоянию на данный момент никаких признаков подготовки каких-либо ударных группировок на территории Беларуси не наблюдается. Там около 50 тысяч белорусской армии, есть подразделения обеспечения россиян, но какой-то угрожающей активности мы не видим. Безусловно, не протяжении нескольких недель россияне могут туда перебросить свои силы, но пока этого не фиксируется», — пояснил представитель ГУР.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не исключает проведения новой волны мобилизации в России, отмечая, что такой сценарий возможен как крайняя мера, скорее всего, после выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. Украинское военное руководство готовится к любым действиям врага и рассматривает все возможные угрозы противодействия им.

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