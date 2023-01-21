Мобилизированных россиян бросают на войну без еды и оснащения – Луганская ОВА

Оккупанты во временно оккупированных районах Луганщины мобилизованных мужчин не обеспечивают ни едой, ни оснащением.
В Алчевске на территории так называемой "ЛНР" в ряды оккупационной армии у забирают спасателей, а мобилизованных россиян не снабжают ни едой, ни оснащением.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
Отмечается также, что оккупанты приняли закон о референдуме и формируют первый состав избирательной комиссии после проведения двух псевдоголосований. Так, на днях депутаты "народного совета ЛНР" приняли закон "О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Луганской народной республике".
Этим актом, в частности, предусматриваются права и обязанности членов избирательной комиссии "республики" первого состава, которая будет формироваться в составе 12 членов сроком пять лет.
"То есть во время организации прошлых голосований этой комиссии не было. Кто занимался контролем подсчета? Даже оккупанты это признали – законодательно", — подчеркнули в Луганской ОВА.
Напомним, в районе Сватового и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают совершать наступательные действия. Украинские защитники отразили наступление российских оккупантов в районе Новоселовского (в 15 км северо-западнее Сватового).
Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что при освобождении города Кременная Луганской области Вооруженные силы Украины могут создать условия для оперативного окружения 15-тысячной российской группировки войск. Оккупанты понимают опасность и пытаются помешать планам ВСУ встречными атаками.
Читайте также:
- Британская разведка назвала три направления активных боев на фронте
- ВСУ ликвидировали более 800 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага за сутки
- ВСУ в Луганской области продвигаются вперед, оккупанты отступают возле Сватового – ISW