Мобильные пункты обогрева для беженцев появились на границе с Польшей: как они выглядят (фото)

Украинцы могут согреться в этом пункте и отдохнуть, а также воспользоваться Интернетом.

На украинско-польской границе вблизи одного из пунктов пропуска были установлены первые мобильные пункты обогрева для беженцев из Украины.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Известно, что такие пункты появились вблизи пункта пропуска "Краковец". Там беженцы могут отдохнуть, согреться, поесть, выпить теплого чая.

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Кроме того, в случае необходимости людям в этих пунктах будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Также будут выдавать при необходимости теплые вещи и средства гигиены.

А еще там обустроена зона для матерей с детьми, игровая зона и доступ к Интернету.

Напомним, министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила, что Польша готовится ко второй волне приема беженцев. В связи с этим готовится ряд нововведений, в частности, обязательное получение номера PESEL, оплата проживания в пунктах массового размещения.

Также украинским беженцам в Польше планируют разрешить не получать "карты побыта". Вместо этого им будут выдавать годовалые разрешения на проживание.

Кроме того, в Польше ZUS проверяет украинских беженцев, которые выезжают из Польши более месяца. Таким лицам отменяют соцвыплаты из-за длительного отсутствия из Польши.

Проверяют и детей школьного возраста, которые с начала полномасштабной войны России выехали из Украины, получают ли они образование.

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